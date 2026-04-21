ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову скинули півторатонну авіабомбу на центр Слов'янська. Зруйновано школу, є поранені

Також вибух пошкодив багатоповерхівки.

Слов'янськ після авіаудару, 21 квітня 2026
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

Три людини поранені внаслідок ранкового удару по Слов'янську. Про це вранці 21 квітня повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Він зазначив, що росіяни знову скинули півторатонну авіабомбу в центр міста.

Зруйновано школу, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 3 крамниці, салон краси, аптеку і нотаріальну контору. 

“Удар у центр міста — це не помилка. Це свідоме рішення бити туди, де є життя. Це послідовна спроба зламати міста і людей”, — написав Філашкін.

  • Минулого тижня ворог вдарив по центру Слов’янська авіабомбою. Було пошкоджено десятки багатоповерхівок. Окупанти влучили у дитячий спортивний заклад – його повністю знищено. 
