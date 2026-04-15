Окупанти влучили у дитячий спортивний заклад – його повністю знищено.

Сьогодні, 15 квітня, о пʼятій ранку ворог ударив по центральній частині Словʼянська ФАБ-1500. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста. Зруйновано адмінбудівлю, ще одну - пошкоджено.

Різного ступеню пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автівок.

Доповнено. За даними голови Донецької ОВА, 2 людини поранені внаслідок удару півторатонною бомбою по Слов'янську.

Серед поранених — хлопець 2012 року народження; йому надано допомогу амбулаторно.

