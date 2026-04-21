Клименко: є питання до приватної клініки, яка видала дозвіл на зброю “голосіївському стрільцю”

Міністр зазначив, що сама довідка не підроблена, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. За його словами, зараз загострять увагу на суб’єктах, які можуть видавати такі довідки.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами повідомив, що є питання до приватної клініки, яка видала дозвіл на зброю “голосіївському стрільцю”.

“Він отримував медичну довідку для продовження дозволу на зброю в приватній клініці – в грудні 2025 року. І до цієї приватної клініки, звісно, є питання. Тобто сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження”, – сказав Клименко.

Він додав, що зараз в рамках провадження всі документи вилучили. За його словами, зараз взагалі буде загострено увагу на суб’єктах, які можуть видавати такі довідки.

Також Клименко розповів, що стрілець спочатку записував свій конфлікт з сусідом з верхнього поверху на диктофон.

“Ми так думаємо, попередньо, що він спеціально почав записувати. Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словам на записі чути”, – розповів Клименко.