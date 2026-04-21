Головне за ніч та ранок вівторка, 21 квітня: понад 170 боєзіткнень, ворожі атаки на Суми і Харків

Нічна повітряна атака , 174 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення в регіонах.

Уночі росіяни спрямували дрони на Суми, у місті пролунала серія вибухів.

За інформацією від мера Артема Кобзаря, у Зарічному районі зафіксовано щонайменше п'ять влучань. На прибудинковій території палали автомобілі, повибивало шибки у багатоповерхівках. Один з ударів було завдано по медичному закладу, там пошкоджено дах.

За оновленими даними від голови ОВА Олега Григорова, кількість потерпілих зросла до 15.

"Серед поранених – троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога", – повідомив він.

Також росіяни вранці двічі атакували Харків.

Були влучання у Київському та Шевченківському районах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів.

Сили оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1040 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 320 310 солдатів.

Із 18:00 20 квітня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області в Росії. Також –143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, Гвардійське на ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Близько 80 дронів – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 09:00 ППО знешкодила 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків 7 локаціях.

Станом на ранок 21 квітня у п’яти областях України є знеструмлення через обстріли енергетики, у ще одній світла немає через негоду, розповіли у Міненерго.

Унаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Там відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також через негоду без електропостачання залишається 7 населених пунктів на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується.

