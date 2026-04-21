Головне за ніч та ранок вівторка, 21 квітня: понад 170 боєзіткнень, ворожі атаки на Суми і Харків

Уночі росіяни спрямували дрони на Суми, у місті пролунала серія вибухів.
За інформацією від мера Артема Кобзаря, у Зарічному районі зафіксовано щонайменше п'ять влучань. На прибудинковій території палали автомобілі, повибивало шибки у багатоповерхівках. Один з ударів було завдано по медичному закладу, там пошкоджено дах.
За оновленими даними від голови ОВА Олега Григорова, кількість потерпілих зросла до 15.
"Серед поранених – троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога", – повідомив він.
Також росіяни вранці двічі атакували Харків.
Були влучання у Київському та Шевченківському районах.
Докладніше – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Удачне, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Нове Шахове, Кучерів Яр, Василівка, Новопавлівка.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів.
Сили оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки противника та три артилерійські засоби.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1040 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 320 310 солдатів.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
Із 18:00 20 квітня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області в Росії. Також –143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, Гвардійське на ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Близько 80 дронів – "шахеди".
За попередніми даними, станом на 09:00 ППО знешкодила 116 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків 7 локаціях.
Станом на ранок 21 квітня у п’яти областях України є знеструмлення через обстріли енергетики, у ще одній світла немає через негоду, розповіли у Міненерго.
Унаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Там відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Також через негоду без електропостачання залишається 7 населених пунктів на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Сьогодні застосування обмежень не прогнозується.
