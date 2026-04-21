На форумі з деколонізації в Данії відбудеться дискусія про переосмислення міфу про “велику російську культуру”

У межах щорічного форуму “Деколонізація світоглядів для безпеки в Європі”, який відбудеться 28 квітня у Копенгагені, вже втретє порушать тему культури як одного з ключових інструментів впливу та домінування. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Український дім в Данії.

Цьогорічна Панель III — “Переосмислення наративу про “велику російську культуру” та відновлення прав поневолених народів” — буде присвячена аналізу культурних наративів, що історично підтримували російський імперіалізм.

Учасники дискусії розглянуть, як ідея культурної вищості формувала уявлення про регіон та сприяла витісненню неросійських ідентичностей. Перша частина панелі — “Деконструкція “великої російської культури”” — зосередиться на критиці уявлення про російську культуру як універсальну та репрезентативну.

Фото: з фейсбук-сторінки Ukraine House in Denmark афіша організаторів

До обговорення долучаться художниця, викладачка та активістка Катя Марголіс, заступниця міністра закордонних справ Чеченської Республіки Ічкерія Асет Сабб та народний депутат України, заступник голови Тимчасової спеціальної комісії з питань формування державної політики щодо корінних народів Ярослав Юрчишин. Модератором виступить Олег Магалецький.

Очікується, що спікери говоритимуть про роль культури у формуванні ієрархій, нормалізації домінування та маргіналізації альтернативних історій і голосів. Окрему увагу приділять мовному питанню як інструменту влади.