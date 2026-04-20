Україна та Німеччина проведуть Двосторонній Сезон культури у 2027–2028 роках

Про таке рішення домовився президент Володимир Зеленський із Федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем під час зустрічі у Берліні.

Акція на підтримку України перед Бранденбурзькими воротами у Берліні, 24 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Україна та Німеччина оголосили про проведення масштабного Двостороннього Сезону культури у 2027–2028 роках. Відповідна ініціатива закріплена в Декларації про стратегічне партнерство, яку було представлено 14 квітня за підсумками зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Берлін.Про це на своїй-фейсбук сторінці повідомляє Український інститут. 

Під час спільної пресконференції «Партнери заради безпечної Європи» сторони наголосили: стратегічне партнерство між державами охоплює не лише безпекову та економічну співпрацю, а й культуру та суспільні зв’язки. Саме ці напрями визначені одним із ключових пріоритетів двосторонніх відносин.

У межах Сезону культури буде реалізовано широку програму подій в обох країнах. Йдеться про виставки, концерти, міждисциплінарні проєкти, професійні обміни та нові партнерства між культурними інституціями.

До підготовки та реалізації програми долучаться Міністерство закордонних справ України, Український інститут, Міністерство культури України, Міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, а також Федеральний уповноважений з питань культури та медіа разом з іншими профільними українськими та німецькими інституціями.

