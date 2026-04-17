Території культури

У Вінниці оголосили відкритий архітектурний конкурс на проєкт Музею сучасного мистецтва

Він має стати першим в мережі музеїв сучасного мистецтва UMCA.

кінотеатр імені М. Коцюбинського у Вінниці
Фото: vin.vn.ua

Виконавчий комітет Вінницької міської ради оголосив відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на трансформацію кінотеатру імені М. Коцюбинського у Вінниці з пристосуванням для потреб музею сучасного мистецтва. 

Партнерами конкурсу виступили ЮНЕСКО, Міжнародний фонд «Відродження», програма UCORD, Міністерство культури України, Національна спілка архітекторів України (НСАУ). Інвестор конкурсу – ГО «Музей сучасного мистецтва» у кооперації з представництвом ЮНЕСКО в Україні.

Участь можуть взяти архітектори, команди та архітектурні бюро, що мають професійну освіту та не менше 3 років досвіду проєктування. До складу команд можуть входити спеціалісти з суміжних сфер: реставрація, культурна спадщина, експозиційний дизайн, музейна справа, інженерія, ландшафтна архітектура. Дедлайн подачі конкурсних проєктів – 31 липня. 

За результатами конкурсу буде присуджено 5 премій:

  • 1 премія:      350,000 UAH
  • 2 премія:      175,000 UAH
  • 3 премія:      175,000 UAH
  • 4 премія:        80,000 UAH
  • 5 премія:        80,000 UAH

Конкурс оцінюватиме журі у складі українських та міжнароднихі експертів:

  • Владислав Скальський, заступник міського голови Вінниці;
  • Анна Бондар, заступниця голови НСАУ;
  • Gráinne Shaffrey, архітекторка-реставратка, ICOMOS Ireland;
  • Magnus Wåge, архітектор, співзасновник Mestres Wåge Arquitectes;
  • Senka Ibrisimbegovic, директорка Ars Aevi Museum of Contemporary Art, Sarajevo.

Програма та умови конкурсу – за посиланням.

Про UMCA (UKRAINIAN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART)

  • музей сучасного мистецтва у Вінниці має стати першим в мережі музеїв UMCA;
  • у перспективі мережа складатиметься з автономних музеїв сучасного мистецтва в різних містах України, які матимуть спільну колекцію та взаємодіятимуть через цифрову платформу;
  • колекція музеїв міститиме твори мистецтва різних жанрів та медіумів, включаючи архітектуру, урбаністику, кіно, сценічне мистецтво, предметний та fashion-дизайн; хронологічна рамка UMCA визначена від 1954 року донині, тобто до колекції входитимуть роботи, створені з 1954 року, коли Україна отримала кордони, в яких стала незалежною суверенною державою у 1991 році. 

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

﻿
