У Вінниці оголосили відкритий архітектурний конкурс на проєкт Музею сучасного мистецтва

Він має стати першим в мережі музеїв сучасного мистецтва UMCA.

Виконавчий комітет Вінницької міської ради оголосив відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на трансформацію кінотеатру імені М. Коцюбинського у Вінниці з пристосуванням для потреб музею сучасного мистецтва.

Партнерами конкурсу виступили ЮНЕСКО, Міжнародний фонд «Відродження», програма UCORD, Міністерство культури України, Національна спілка архітекторів України (НСАУ). Інвестор конкурсу – ГО «Музей сучасного мистецтва» у кооперації з представництвом ЮНЕСКО в Україні.

Участь можуть взяти архітектори, команди та архітектурні бюро, що мають професійну освіту та не менше 3 років досвіду проєктування. До складу команд можуть входити спеціалісти з суміжних сфер: реставрація, культурна спадщина, експозиційний дизайн, музейна справа, інженерія, ландшафтна архітектура. Дедлайн подачі конкурсних проєктів – 31 липня.

За результатами конкурсу буде присуджено 5 премій:

1 премія: 350,000 UAH

2 премія: 175,000 UAH

3 премія: 175,000 UAH

4 премія: 80,000 UAH

5 премія: 80,000 UAH

Конкурс оцінюватиме журі у складі українських та міжнароднихі експертів:

Владислав Скальський, заступник міського голови Вінниці;

Анна Бондар, заступниця голови НСАУ;

Gráinne Shaffrey, архітекторка-реставратка, ICOMOS Ireland;

Magnus Wåge, архітектор, співзасновник Mestres Wåge Arquitectes;

Senka Ibrisimbegovic, директорка Ars Aevi Museum of Contemporary Art, Sarajevo.

Про UMCA (UKRAINIAN MUSEUM OF CONTEMPORARY ART)

музей сучасного мистецтва у Вінниці має стати першим в мережі музеїв UMCA;

у перспективі мережа складатиметься з автономних музеїв сучасного мистецтва в різних містах України, які матимуть спільну колекцію та взаємодіятимуть через цифрову платформу;

колекція музеїв міститиме твори мистецтва різних жанрів та медіумів, включаючи архітектуру, урбаністику, кіно, сценічне мистецтво, предметний та fashion-дизайн; хронологічна рамка UMCA визначена від 1954 року донині, тобто до колекції входитимуть роботи, створені з 1954 року, коли Україна отримала кордони, в яких стала незалежною суверенною державою у 1991 році.

