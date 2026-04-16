Постановка є частиною проєкту до 85-річчя з дня народження письменника.

Літературна платформа «Фронтера» разом із платформою «Алгоритм дій» і незалежним театром «Гармидер» готують масштабний проєкт до 85 річниці з дня народження Юрка Покальчука (Пако) – письменника, перекладача і культурного дієвця. Її першою частиною стане прем’єра вистави «Озерний вітер» за однойменною повістю, що вийшла друком 1990 у постановці Руслани Порицької.

Незалежний театр «Гармидер» представить виставу у Луцьку (2 і 3 травня), а потім вирушить у тур містами України – до Рівного, Києва, Полтави, Дніпра, Тернополя, Львова, Чернівців та Івано-Франківська.

«Це перша постановка «Озерного вітру» на великій сцені. І вона стала можливою завдяки якісній та продуманій взаємодії кількох організацій. Так культурна спадщина отримує нове сценічне втілення і локальна історія починає звучати на національному рівні», – зазначає Елла Яцута, засновниця Літературної платформи «Фронтера» та керівниця платформи «Алгоритм дій».

Сценічний «Озерний вітер» зберігає фентезійний сюжет Покальчука і включає народні пісні й перекази, зібрані в експедиціях театру на Волинське Полісся. Історія розгортається довкола Волина – юнака, який, після зустрічі з Царівною О, стає озерним княжичем. Його життя змінюється на роки: замість людських бід і розчарувань приходять вічна молодість і чуттєва близькість із повелителькою озера. Але одного дня цей ідеальний порядок зламається – Волин зрозуміє, що вперше закоханий, а його обраниця – дівчина зі світу людей.

У театрі зазначають, що світ «Озерного вітру» постає як дохристиянський ландшафт: із богами, істотами, що водночас лякають і зачаровують, із природою, яка не тло, а рівноправна героїня. Атмосферу творять рідкісні народні інструменти, авторські костюми і маски-реконструкції майстрині Зірки Савки зі Львова.

Крім вистави, в рамках відзначення пам’яті Покальчука заплановані нші заходи. Зокрема, у родинній садибі Покальчуків у Луцьку відкриють креативний простір «Дім Пако», який також стане резиденцією для письменників, перекладачів і митців з України та з-за кордону. У рамках проєкту проведуть дослідження біографії та спадку культурної династії Покальчуків, створять архів родини та переосмислять літературний доробок Юрка Покальчука.

Фото: Ольга Урина «Озерний вітер»

Про Юркія Покальчука (Пако):

роки життя 1941 - 2008;

автор понад 20 книжок (оповідань, романів, поезій у прозі);

першим переклав українською Борхеса й Кортасара, також перекладав Гемінґвея, Рембо, Селінджера, Кіплінга;

був наставником для плеяди авторів та авторок (Сергія Жадана, Любка Дереша, Ірени Карпи);

творив інституції та спільноти: був головою міжнародного відділу Спілки письменників України, співзасновником АУП та літературного гурту «Пси святого Юра», керівником музичного гурту «Вогні великого міста», найстаршим учасником мистецького об'єднання «Остання Барикада».

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.