У Рівненській області обвалилася частина Дубенського форту застави.

Про це повідомив викладач Київського національного університету будівництва і архітектури Андрій Швачко.

"Руйнація частини Центральної казарми Дубенського форту застави (в народі – Тараканівський форт). Фото зроблені 13.04.2026 р", – написав Швачко в фейсбуці.

Він також опублікував фото, на яких видно руйнування.

Фото: facebook.com/AndriiShvachko

Дубенський форт або Тараканівський форт – це оборонна споруда XIX століття біля села Тараканів на Рівненщині. Його збудували у 1873–1890 роках за проєктом військового інженера Едуарда Тотлебена для захисту залізниці Київ–Львів. Форт мав форму багатокутника з бастіонами, казематами та підземними ходами. Його використовували під час Першої світової війни. Тараканівський форт - це архітектурна пам'ятка.