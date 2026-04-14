Анімаційний фільм «Київський торт» увійшов до шортлиста European Film Awards

Анімаційна стрічка "Київський торт" українського режисера Микити Лиськова потрапила до короткого списку European Film Awards у категорії найкращого короткометражного фільму.

Фільм здобув право на розгляд Європейською кіноакадемією після участі в Міжнародний фестиваль документального та короткометражного кіно в Більбао, де був рекомендований журі до подальшого відбору.

Події стрічки розгортаються в сучасній Україні. У центрі сюжету — родина, яка намагається вижити в умовах бідності після народження дитини. Коли ситуація стає критичною, герої стикаються з новою загрозою.

За словами режисера, фільм створювався під час повномасштабної війни й відображає особистий досвід життя в Україні у цей період.

Наразі "Київський торт" є єдиною українською роботою у шортлисті, однак відбір до премії триває, і список номінантів доповнюватиметься протягом року. Переможців оголосять наприкінці року.

Микита Лиськов — режисер анімаційного кіно, дворазовий лауреат премії «Золота дзиґа» та переможець «Кінокола». Його роботи вирізняються поєднанням чорного гумору, урбаністичних мотивів і сюрреалістичної естетики.

Раніше стрічка увійшла до добірки «Операція анімація» на платформі Takflix, де доступна для перегляду онлайн з англійськими субтитрами.