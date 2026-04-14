Анімаційний фільм «Київський торт» увійшов до шортлиста European Film Awards

Анімаційний фільм «Київський торт» увійшов до шортлиста European Film Awards
кадр із анімаційного фільму "Київський торт"

Анімаційна стрічка "Київський торт" українського режисера Микити Лиськова потрапила до короткого списку European Film Awards у категорії найкращого короткометражного фільму.

Фільм здобув право на розгляд Європейською кіноакадемією після участі в Міжнародний фестиваль документального та короткометражного кіно в Більбао, де був рекомендований журі до подальшого відбору.

Події стрічки розгортаються в сучасній Україні. У центрі сюжету — родина, яка намагається вижити в умовах бідності після народження дитини. Коли ситуація стає критичною, герої стикаються з новою загрозою.

За словами режисера, фільм створювався під час повномасштабної війни й відображає особистий досвід життя в Україні у цей період.

Наразі "Київський торт" є єдиною українською роботою у шортлисті, однак відбір до премії триває, і список номінантів доповнюватиметься протягом року. Переможців оголосять наприкінці року.

Микита Лиськов — режисер анімаційного кіно, дворазовий лауреат премії «Золота дзиґа» та переможець «Кінокола». Його роботи вирізняються поєднанням чорного гумору, урбаністичних мотивів і сюрреалістичної естетики.

Раніше стрічка увійшла до добірки «Операція анімація» на платформі Takflix, де доступна для перегляду онлайн з англійськими субтитрами.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
