Амвросій Ждаха: вулиця одесита

Цим нарисом ми продовжуємо цикл статей про діячів і діячок, чиї імена формують сучасний топонімічний простір України.

Амвросій Ждаха (1855–1927) був першим українським графіком, який взявся за комплексне художнє оформлення «Кобзаря» Тараса Шевченка; він створював листівки, що популяризували українську пісню навіть за кордоном і фахово працював над підвищенням художньої культури української книги. Ждаха методично збирав та опрацьовував візуальний етнографічний матеріал і залишив значну мистецьку спадщину, досі не оцінену повною мірою.

У 2024 році на мапі Одеси з'явилася вулиця Амвросія Ждахи. Раніше ця вулиця у Київському районі міста носила ім'я російського художника Віктора Васнецова, який ніколи не жив і не працював в Одесі. Нова назва повертає в міський простір ім'я митця, який прожив в Одесі майже все життя, творив там, був долучений до українського національного руху.

Місто, що стало долею

Одеса дісталася Амвросію Ждасі майже випадково — і залишилася з ним назавжди.

Він народився в Ізмаїлі 1855 року. Місто належало до Російської імперії, але невдовзі політична карта регіону змінилася: за умовами Паризького мирного договору 1856 року Ізмаїл відійшов до Молдавського князівства під протекторатом Османської імперії. Родина була змушена рушити спочатку до Очакова, а потім — до Одеси. Для семирічного хлопця це була не еміграція, а, по суті, народження заново — в місті, яке стане для нього єдиним справжнім домом.

Батько, Андрій Ждаха, походив із задунайських запорожців і захоплювався різьбленням та керамікою; грав на бандурі. Мати, Уляна Смаглій, мала гарний голос і співала синові народних пісень. Вдома говорили українською, носили власноруч вишитий одяг, а скромна квартира нагадувала маленький етнографічний музей із виробами народного мистецтва та предметами козацького побуту. Материне прізвище Амвросій носив поруч із батьківським усе життя — у більшості енциклопедій він фігурує як Ждаха-Смаглій.

Хист до малювання проявився рано — і одразу викликом стала бідність. Пензлі хлопець виготовляв із гусячого пір'я, замість фарб використовував вохру, буряковий сік, синьку та сажу. Коли бракувало паперу – малював просто на стінах, за що діставав від батьків і сусідів. З чотирнадцяти років відвідував безкоштовні недільні курси малювання при Одеському товаристві красних мистецтв — перше, що місто могло йому запропонувати.

Батьки вбачали для сина інший шлях — військову кар'єру. Прислухавшись до них, Амвросій вступив до Єлисаветградського юнкерського кавалерійського училища. Вершником виявився вправним, але атмосфера казенщини й приниження молодших курсантів були для нього нестерпними. Зате саме в Єлисаветграді (нині Кропивницький) він потрапив у середовище, де зароджувався майбутній професійний український театр, — і познайомився з Марком Кропивницьким та Іваном Карпенком-Карим. Це знайомство відгукнеться пізніше.

Повернувшись до Одеси, Ждаха влаштувався службовцем до Одеського відділення Херсонського земського банку – і пропрацював там тридцять два роки. Банківська рутина годувала тіло; усе інше він віддавав мистецтву.

Людина-архів

Майже всі відпустки художник проводив мандруючи селами Південної України. Звідти повертався з альбомами замальовок — скрупульозно зафіксований народний одяг, деталі інтер'єрів, знаряддя праці, типи облич, орнаменти. Письменник Юрій Липа згадував, що у Ждахи були грубі томи in quarto з написами на обкладинках: «Посуд і черепки», «Пояси» — систематизована бібліотека предметного світу, яку художник збирав десятиліттями.

Особисте зібрання Ждахи — зброя, монети, вироби декоративного мистецтва — вважали найбільшою приватною козацькою колекцією в Одесі. Художник Опанас Сластіон відзначав, що майже все створене Ждахою пройшло через «призму сумлінного і всебічного студіювання», а сам він був «вщерть налитий безмежним інтересом і гарячою любов'ю» до історичних та побутових сцен.

Є згадки, що Микола Аркас, переглядаючи альбоми художника, помітив замальований тип подільського селянина — і використав цей образ у своїй «Історії України-Русі» як портрет Максима Залізняка.

Ждаха не просто фіксував — він думав про те, як це зберегти і передати далі. На схилку літ долучився до створення музею «Степова Україна» — осередку етнографічних матеріалів південного регіону — і передав туди частину власної колекції. Музей відкрився у грудні 1927 року, вже після його смерті. Радянська влада закрила його у 1931-му, оголосивши «аполітичним». Відновили лише у 2006-му — як відділ Одеського історико-краєзнавчого музею.

Фото: facebook/Українські обрії Амвросія Ждахи Проєкт «Українські обрії Амвросія Ждахи» під час презентації в Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного (м. Київ).

Листівки, що розбудили «приспані душі»

Наприкінці XIX – на початку XX століття Одеса стала одним із потужних осередків українського культурного життя. Ждаха був частиною цього середовища: входив до Одеської Громади, а після 1905 року — до «Просвіти», навколо якої гуртувалася українська інтелігенція міста.

У 1883–1885 роках до Одеси на гастролі приїздила трупа під керівництвом Марка Кропивницького та Михайла Старицького. Колектив мав справді зірковий склад: Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Іван Карпенко-Карий. Пам'ятаючи Ждаху ще з часів Єлисаветграда, Кропивницький замовив йому серію ескізів українських історичних костюмів.

У 1893 році до Одеси приїхав Микола Лисенко зі своїм хором. Він порадив художнику ілюструвати народні пісні у форматі художніх поштових листівок. Задум вимагав ретельної підготовки: кожен малюнок мав виростати з реального обрядового та побутового середовища, в якому народжувалася пісня. Ждаха взявся ще уважніше вивчати народні тексти, звичаї, найдрібніші деталі традиційного побуту.

Перша серія листівок вийшла лише у 1911 році – через вісімнадцять років після розмови з Лисенком. Видавництво «Час» замовило їх у Лейпцигу. Коли наклад надійшов до Києва, сам художник зізнався з захопленням: «Це краще, ніж те, що я намалював». Стотисячний наклад розійшовся за півроку – попри ціну вдвічі вищу за звичайні кольорові листівки. Їх вставляли в рамки, вкладали у відривні календарі, наклеювали на бонбоньєрки. Видавець Василь Королів-Старий писав, що вони пробуджували «українські приспані душі». Листівки продавалися у Швейцарії, траплялися в Празі та Болгарії; Галичина й Підкарпатська Україна купували їх масово.

Фото: facebook/Хроніки Прекрасної Епохи Унікальні листівки Амвросія Ждахи, створені на мотиви українських народних пісень, видані в 1911-1912 роках видавництвом 'Час'.

Все це зробила людина без академічних титулів, без власної майстерні, що працювала в банку.

«Кобзар» для неписьменних

Утім, мистецькі зв'язки Ждахи тягнулися далеко в минуле. Ще у 1872 році він брав уроки у Віктора Ковальова – художника, який навчався в Петербурзькій академії мистецтв разом із Тарасом Шевченком, жив із ним в одній квартирі й допомагав видавати альбом «Живописна Україна». Ця нитка, певно, й визначила одну з найважливіших справ життя Ждахи.

Його підхід до ілюстрування «Кобзаря» визначала чітка і незвична концепція. Ждаха думав про широку аудиторію — не лише освічену міську інтелігенцію, а й сільський загал, значна частина якого не вміла читати. Малюнки повинні були стати «Кобзарем для неписьменних»: людина без освіти, просто переглянувши ілюстрації, мала зрозуміти зміст поезій.

У березні 1921 року ілюстрації до «Кобзаря» показали на двотижневій виставці в Одеській українській державній бібліотеці імені Шевченка. Це була єдина прижиттєва виставка цієї серії. До наших днів збереглася лише частина робіт. У 2019 році видавництво «Емма» вперше видало подарунковий «Кобзар» із 490 малюнками Ждахи.

Місто повертає ім'я

Останні роки Ждахи були важкими. Радянська влада визнала його «ворожим елементом» і позбавила харчових пайків. Юрій Липа згадував, що літній митець буквально помирав від голоду – і навіть у цій скруті продовжував займатися благодійністю. Він помер 1927 року і був похований на Другому Християнському цвинтарі в Одесі.

Місто, якому він віддав усе життя, майже забуло його ім'я на десятиліття. Не тому що не було підстав пам'ятати, а тому що радянська система послідовно витісняла все, в чому було надто багато України. «Регіональний художник», «самоук» – саме такі ярлики дозволяли не помічати масштабу художника. Вулиця його імені – не просто табличка на будинку. Ждаха провів в Одесі все життя, залишив їй колекції, дослідження, книги – і місто нарешті це визнало.

