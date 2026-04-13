Україна відкрила національний стенд на Болонському ярмарку дитячої книги — одному з найважливіших міжнародних форумів у сфері дитячої літератури. Ярмарок триватиме з 13 до 16 квітня у виставковому центрі BolognaFiere.

Фото: з фейсбук-сторінки Інституту книги

Український стенд організований Українським інститутом книги. У межах експозиції свої видання презентують 17 українських видавництв та одна літературна агенція.У перший день ярмарку на українському стенді відбулася низка подій, зокрема: дискусії про переклади та ліцензування, презентації ілюстрації, бестселерів і класики, зустрічі з авторами, майстер-класи та автограф-сесії.

Фото: з фейсбук-сторінки Інститут книги Олена Одинока, заступниця директорки Українського інституту книги з питань міжнародної співпраці та Федеріко Молліконе, голова VII Комісії з питань культури, науки та освіти, засновник ICAS

Болонський ярмарок дитячої книги традиційно об’єднує не лише книжкову індустрію, а й сфери ілюстрації, анімації та мультимедіа, створюючи платформу для міжнародних професійних контактів і нових колаборацій.

Участь України у цьогорічному ярмарку стала можливою завдяки співпраці та підтримці італійських партнерів події.