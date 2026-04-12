Поетичні збірки Остапа Сливинського та Любові Якимчук потрапили до короткого списку латвійської премії Annual Latvian Award

Поетичні книги "Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук та "Зимовий король" Остапа Сливинського у перекладі латиською мовою потрапили до короткого списку престижної Annual Latvian Literature Award ( LALIGABA) — головної літературної премії Латвії. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Обидві книжки номіновані в категорії найкращого перекладу іноземної літератури латиською мовою. Видання вийшли у латвійському видавництві Orbīta. Над перекладами працювали Мара Полякова, Маріс Салейс, Інгмара Балоде, а також до роботи над книгою «Зимовий король» долучилися Яніс Елсбергс і Арвіс Вігулс.

Фото: скрин відео Остап Сливинський

У своїй реакції Любов Якимчук наголосила на складності перекладу її поезії, зокрема через особливу роботу зі звуком і мовними структурами: «Перекладати мої вірші — це інколи виклик, бо не так просто передати звукопис, мовні розлами, слова, що розпадаються на склади, але продовжують мати сенс. Перекладачі таких віршів не оминали — і моя подяка не має меж».

Загалом до шортлиста в цій номінації увійшли п’ятеро авторів і авторок, серед яких також Федеріко Гарсія Лорка, Хасо Крулл та Роман Хонет.

Церемонія нагородження лауреатів Annual Latvian Literature Award відбудеться 17 квітня.

Премія LALIGABA є впливовою літературною відзнакою Латвії та щороку відзначає найкращі прозові й поетичні книги, дитячу літературу, переклади, дебюти, а також вручає нагороду за життєві досягнення.