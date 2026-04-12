​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Поетичні збірки Остапа Сливинського та Любові Якимчук потрапили до короткого списку латвійської премії Annual Latvian Award

Лауреатів нагородять 17 квітня 2026 року.

Любовь Якимчук
Фото: Радио свобода

Поетичні книги "Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук та "Зимовий король" Остапа Сливинського у перекладі латиською мовою потрапили до короткого списку престижної Annual Latvian Literature Award ( LALIGABA) — головної літературної премії Латвії. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Обидві книжки номіновані в категорії найкращого перекладу іноземної літератури латиською мовою. Видання вийшли у латвійському видавництві Orbīta. Над перекладами працювали Мара Полякова, Маріс Салейс, Інгмара Балоде, а також до роботи над книгою «Зимовий король» долучилися Яніс Елсбергс і Арвіс Вігулс.

Остап Сливинський
Фото: скрин відео
Остап Сливинський

У своїй реакції Любов Якимчук наголосила на складності перекладу її поезії, зокрема через особливу роботу зі звуком і мовними структурами: «Перекладати мої вірші — це інколи виклик, бо не так просто передати звукопис, мовні розлами, слова, що розпадаються на склади, але продовжують мати сенс. Перекладачі таких віршів не оминали — і моя подяка не має меж».

Загалом до шортлиста в цій номінації увійшли п’ятеро авторів і авторок, серед яких також Федеріко Гарсія Лорка, Хасо Крулл та Роман Хонет.

Церемонія нагородження лауреатів Annual Latvian Literature Award відбудеться 17 квітня.

Премія LALIGABA є впливовою літературною відзнакою Латвії та щороку відзначає найкращі прозові й поетичні книги, дитячу літературу, переклади, дебюти, а також вручає нагороду за життєві досягнення.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
