Рік української ідентичності: спроба винайти велосипед і впливати на суспільну свідомість?

Днями Верховна Рада підтримала запит до Президента щодо проведення року української національної ідентичності. Це вже далеко не перший стратегічний крок держави в цій сфері: наприкінці 2022 року культурна спільнота жваво обговорювала Закон «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», у 2023-му — постанову Кабміну про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності до 2030 року і затвердження операційного плану її реалізації на 2023–2025 рр, а наприкінці минулого року — проміжні результати цієї стратегії, проголошені на засіданні Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності . Ухвалення ж державою рішення про цілий рік, присвячений українській національний ідентичності — це новий рівень не лише інтенції влади впливати на світогляд українців, але й масштабів цих амбіцій.

Про спроби держави (на жаль, досить недолугі) втягнути питання української ідентичності в публічний дискурс і зробити з нього важіль впливу на суспільну свідомість і частину державних наративів у культурній спільноті активно говорять уже кілька років.

Питань тут справді багато. До прикладу, чому в Україні, котра після Революції гідності остаточно відійшла від ідеї етнічної нації до ідеї нації політичної, українська ідентичність в оптиці держави неодмінно мусить бути з означенням «національна»? Або ж як влада планує «витворювати» те, що давно існує — самоусвідомлення українців як частини політичної нації? І що взагалі держава розуміє під українською ідентичністю? Адже багаторазове повторення цього словосполучення майже не проливає світло на реальне державницьке бачення цієї ідеї (і це дуже нагадує випадок з іншою тезою — «про культуру як чинник національної безпеки», яку чиновники повторюють, немов мантру, але чомусь ніколи не пояснюють, що саме це означає).

Якщо на мить лишити ці важливі запитання за дужками і повернутися до вже згаданої постанови про схвалення Стратегії утвердження української ідентичності детальніше, то можна побачити наступне. Згідно з документом, «розвиток національної свідомості суспільства повинен забезпечуватися на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), на прикладах героїчної боротьби українського народу за утвердження суверенітету власної держави, ідеалів свободи, соборності, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи, готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України».

Основними ж складовими державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності називають «національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, громадянську освіту».

Завданнями операційного плану цієї стратегії на 2023–2055 рр. визначили формування патріотичної свідомості, поваги до державних символів, національних цінностей України, державної мови як національної цінності, оборонної свідомості та громадянської стійкості, сприяння поширенню українськомовного інформаційного та культурного продукту, популяризація історії України, захист культурної спадщини, та — вишенька на торті — власне формування та збереження української національної ідентичності.

Здавалося б, усе чудово: тут тобі і повага до державних символів, і формування громадянської стійкості, і захист культурної спадщини, що чекала на це довгі роки. Проте диявол завжди криється в деталях, і між рядків цього документа проступає, що держава на законодавчому рівні фактично розглядає ідентичність як щось, що можна зліпити, як коника з пластиліну — просто за бажанням або з міркувань політичної доцільності.

Так, на вже згаданому минулорічному засіданні Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності її співголова, заступниця Офісу Президента Олена Ковальська не лише звітувала про ухвалення Закону «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу» (минулоріч ухвалили його останню редакцію), але й артикулювала намір держави зібрати під єдиною парасолькою (в тому числі і на рівні нормативних документів) усе, що пов’язано з темами ідентичності, самовизначення, національної пам’яті тощо.

Міністерка ж культури та віцепрем’єрка з гуманітарної політики Тетяна Бережна, що співголовувала на тому засіданні, підтвердила цю інтенцію, зокрема, заявила, що «через мистецтво, традиції, історичну спадщину та сучасний контент ми формуємо спільні сенси. Тепер настала черга об’єднати все це у спільну політику та план дій».

Тетяна Бережна під час обговорення ідентичності як стратегічну основу безпеки та єдності України

Якщо плани держави щодо «сучасного контенту» можна зрозуміти зокрема і по запуску програми «Тисячовесна», що встигла наробити галасу ще до свого офіційного запуску (нагадаємо, левову частку бюджету проєкту в рекордні для української культурної сфери 4 млрд грн «з’їсть» аудіовізуальний сектор – виробництво кіно- та серіальних продуктів), то нинішнє ухвалення ВР подання щодо року української ідентичності (за відповідний депутатський запит проголосували 226 нардепів) можна інтерпретувати саме як черговий крок держави у збиранні під цю спільну «парасольку» всього, що має відношення до теми громадянської ідентичності.

Про деталі року національно ідентичності наразі відомо небагато, відтак запитань тут більше, аніж відповідей. Згідно з офіційною інформацією, ця ініціатива буде спрямована на посилення самосвідомості, культури та громадянської єдності українців, що є ключовим для зміцнення держави. Метою проєкту є «зміцнення національної та громадянської ідентичності, яка базується на культурі, мові та цінностях. В умовах викликів важливо усвідомлювати себе частиною великої спільноти, формуючи емоційний зв'язок із традиціями та державою».

Які конкретно події та заходи відбуватиметься в межах цієї ініціативи, наразі невідомо. Згідно з офіційними повідомленнями, «плануються культурні, освітні та інформаційні проєкти, спрямовані на виховання патріотизму та усвідомлення приналежності до української держави».

Діти разом з прикордонниками розписують великодні писанки, Ужгород.

Попри те, що це рішення має символічний, а не законодавчий характер, і «спрямоване на консолідацію суспільства в умовах війни та внутрішніх політичних викликів», воно є чітким маркером зацікавленості держави у системній роботі, так би мовити, з настроями та думками суспільства.

Одним із публічних обличь, що адвокатують тему року національної ідентичності, вже стала голова Наглядової ради Українського культурного фонду та професорка КНУ ім. Шевченка Наталія Кривда. «Ця ідея народилася в середовищі громадських активістів та освітян, і з часом отримала підтримку експертної спільноти, платформи IDEM, Міністерства молоді і спорту та народних обранців. Я дуже радію, що національна ідентичність виходить за межі академічних обговорень і визнається ключовим фактором національної безпеки. Тепер важливо, щоб це було не лише рішення, а жива практика нашого щоденного життя. І наше спільне завдання – наповнити його змістом і конкретною роботою! Далі буде!», – прокоментувала ухвалення цього рішення у своїх соціальних мережах Наталія Кривда.

Власне, що саме на рівні «не лише рішення, а й практики» передбачає запровадження року національної ідентичності, наразі достеменно незрозуміло. Але за досвідом попередніх кроків влади у цьому напрямку з високою ймовірністю можна передбачити, що програма заходів в межах цієї ініціативи включатиме різноманітні дискусійні та «стратегічно-сесійні» події, а також круглі і не дуже столи, де спікери різної міри компетентності у даному питанні спільно намагатимуться винайти велосипед, тобто «утвердити національну ідентичність». Якщо ж в цієї ініціативи немає міжнародного донора, як-от в «Тисячовесни», то, найімовірніше, все це відбудеться ще й коштом платників податків.

Питання, до чого ця діяльність буде ближча – до спроб осмислити, як змінюється суспільна свідомість українців під час великої війни, чи до намагань «витворити» ідентичність – наразі залишається риторичним.

Проте сама думка про те, що ідентичність можна «наговорити» під час круглих столів, а згодом презентувати це суспільству як готовий продукт, може бути надзвичайно шкідливим вірусом, який легко можуть підхопити українські чиновники усіх рівнів. Адже думка ця зваблива настільки ж, наскільки й хвороблива: по-перше, це дуже спрощений погляд на світ, за яким, замість шукати спільні знаменники та відповіді на складні запитання, їх можна просто придумати, сконструювати. По-друге, ідея впливу держави на самовизначення громадян через культуру, науку, історію, пам'ять тощо, може здаватися такою, що відкриває майже безмежні можливості для впливу на їхню свідомість, переконання, цінності, електоральні вподобання. Спокусливо, хіба ні?

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, активізації національно-патріотичного виховання учнівської молоді і популяризація вивчення історії.

Ідентичність – настільки всеохопна та водночас «ненамацальна» тема, що у неї, здавалося б, можна «упакувати» буквально все, що завгодно. Проте разом з тим вона є надзвичайно сенситивною, і спроба її інструменталізації або просто нефаховий підхід до неї можуть наробити великої шкоди.

З одного боку, неприхована інтенція держави сформувати єдину систему з таких чутливих тем, як культура, історія, національна пам’ять та ідентичність, нагадує «план керувати світом, не привертаючи уваги санітарів». Так, робота з подібними сенсами (навіть з маніпулятивною метою) – це справді рівень майстерних нейрохірургічних операцій, просто напнути лікарський халат чи вивчити кілька медичних термінів тут не вийде. З іншого боку, це може бути значно небезпечніше, аніж виглядає на перший погляд. Такі «лікарі» можуть наробити чималої шкоди, якщо пустити їх до реальних пацієнтів чи дозволити керувати цілою сферою. Тож не варто думати, що вигадування чиновниками велосипеду під час круглих столів про ідентичність є безпечною забавкою. Адже проїхатися на цьому ровері невдовзі можуть запропонувати кожному з нас.