В Україні запустили видавництво Korali Books, що є частиною видавничої корпорації «Ранок». Його презентація відбудеться 24 квітня на фестивалі “Книжкова країна.” Хто очолить нове видавництво, до презентації не розголошують.

Korali Books описує себе як перший на українському ринку книжковий бренд, який повністю зосереджений на жіночій аудиторії та будує культуру читання для душі. Місію бренду команда формулює так: «Щоб кожна жінка мала під рукою книгу як план втечі для душі – і жіноче коло з компаньйонок для авантюри».

В основі – ідея, яку видавництво називає «повільним дофаміном». Книгу для душі протиставляють скролінгу та залипанню у стрімінгах як ритуал відновлення. Ця філософія спирається на глобальний тренд slow living: усвідомлений темп, присутність у моменті, задоволення від простого.

Перед запуском команда провела дослідження: 250 анкет, 10 глибинних інтерв'ю тривалістю до 60 хвилин і звірила результати з міжнародним дослідженням Гелен Тейлор, яка опитала 500 читачок і письменниць. Висновок описують як недвозначний: жінки – основні споживачки художньої літератури у всьому світі. Зазначена цільова аудиторія Korali Books — жінки 30+ з окремим фокусом на сегмент 40+.

Фото: Korali Books

На Книжковій країні Korali Books представлять перші 7 назв у кількох жанрах:

Ескапістська трилогія — три романи про жінок, які змінюють своє життя заради кращого;

Детективи — книги для тих, хто хоче переживати пристрасть і несправедливість у безпечному просторі сторінки;

Ромкоми про другий шанс — романи у форматі «від ворогів до коханців»;

Книги Федри Патрік — психологічних романи про пошук себе та жіночі таємниці.

На публічній презентації проведуть розмову про те, чому жіноча проза стрімко підкорює світові ринки і що стоїть за цим культурним зсувом.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.