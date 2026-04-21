На Дніпропетровщині люди без світла через негоду.

Станом на ранок 21 квітня у п’яти областях України є знеструмлення через обстріли енергетики, у ще одній світла немає через негоду.

Про це розповіли у Міненерго.

Унаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Там відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також через негоду без електропостачання залишається 7 населених пунктів на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується, а про зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У міністерстві просять людей за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.