ГоловнаЕкономікаДержава

У п’яти областях є знеструмлення через обстріли енергетики

На Дніпропетровщині люди без світла через негоду. 

Ілюстративне фото
Фото: dtek-kem.com.ua

Станом на ранок 21 квітня у п’яти областях України є знеструмлення через обстріли енергетики, у ще одній світла немає через негоду.

Про це розповіли у Міненерго. 

Унаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Там відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Також через негоду без електропостачання залишається 7 населених пунктів на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням. 

Сьогодні застосування обмежень не прогнозується, а про зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У міністерстві просять людей за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies