У Дніпропетровській області чоловік кинув гранати в поліцейських

Вранці 21 квітня в Синельниківському районі Дніпропетровської області чоловік кинув гранату в поліцейських. Правоохоронці прибули на виклик про агресивного чоловіка, що перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Після прибуття на місце поліцейські розпочали з чоловіком перемовини. Той повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках, повідомили на сайті Нацполіції.

Правоохоронці розпочали його затримання, після чого той кинув дві гранати.

"Одна з них не спрацювала, інша вибухнула. Унаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських. Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", – повідомили правоохоронці.

Серед поранених – працівники групи оперативного реагування та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження.