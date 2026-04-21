У Дніпропетровській області чоловік кинув гранати в поліцейських

П'ятеро отримали поранення. 

Фото: Нацполіція

Вранці 21 квітня в Синельниківському районі Дніпропетровської області чоловік кинув гранату в поліцейських. Правоохоронці прибули на виклик про агресивного чоловіка, що перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Після прибуття на місце поліцейські розпочали з чоловіком перемовини. Той повідомив, що відкрив подачу газу в приміщенні, чим створив реальну загрозу вибуху та життю людей у сусідніх будинках, повідомили на сайті Нацполіції. 

Затриманий за напад на правоохоронців

Правоохоронці розпочали його затримання, після чого той кинув дві гранати.

"Одна з них не спрацювала, інша вибухнула. Унаслідок вибуху поранено п’ятьох поліцейських. Усі вони отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", – повідомили правоохоронці. 

Серед поранених – працівники групи оперативного реагування та відділення поліції № 3 Синельниківського РУП. Попри поранення, поліцейські затримали місцевого жителя 1991 року народження.

