Клименко: “Я хочу закон про цивільну зброю. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації з нардепами”

Також, за словами міністра, буде залучена громадськість, експерти та журналісти, щоб “вийти на ефективне рішення”.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами повідомив, що влада розглядає можливість впровадження закону про зброю для цивільних.

“Я хочу закон про цивільну зброю. Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна – це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю. Це ціла система, інфраструктура. Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист”, – сказав Клименко.

За його словами, головне, щоб така людина була підготовлена.

“Я вже проговорив з нардепами. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення”, – сказав міністр.