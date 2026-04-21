ГоловнаСуспільствоЖиття

У Криму російська влада відбирає у людей будинки, які сама дозволила будувати

У селищі Уютне Сакського району під загрозою знесення опинилися будинки щонайменше 80 сімей.

В окупованому Криму російська влада масово відбирає землю та будинки в людей, які легально оформили ділянки через “Росреєстр”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними ЦНС, люди діяли за офіційною процедурою, яку сама російська влада і встановила. Згідно з указом Сергія Аксьонова, спочатку вони брали земельну ділянку в оренду у місцевої адміністрації, а після будівництва будинку мали право викупити її у власність за спрощеною схемою.

Тепер прокуратура стверджує, що земля була виділена з порушенням закону 66-ЗРК, без проведення торгів і не тим категоріям громадян. Колишній голова адміністрації Уютного, який особисто роздавав ці ділянки, отримав символічний штраф в 200 тисяч рублів. 

Суди, які спочатку визнавали права власників, після касації відправили справи на новий розгляд.

“Таким чином окупаційна влада скасовує навіть ті права, які сама ж і надала, залишаючи людей без житла і без компенсації”, – зазначили у ЦНС.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies