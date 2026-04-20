Сили оборони: армія РФ масово мінує узбережжя Криму через страх висадки українського десанту

Узбережжя Криму перетворюється на складну оборонну лінію з мінних полів.

Російські війська в тимчасово окупованому Криму здійснюють масштабне мінування узбережжя та прилеглих морських акваторій, щоб унеможливити потенційну висадку десанту Сил оборони України.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За даними української розвідки, оперативно-тактична група "Крим" активно облаштовують мінно-вибухові загородження вздовж усього узбережжя півострова. Для цього використовуються як протитанкові, так і протипіхотні міни.

Окупанти створюють щільну систему інженерних укріплень, яка охоплює не лише сушу, а й прибережні води. Узбережжя перетворюється на складну оборонну лінію з мінних полів, дротяних загороджень та інших перешкод.

За словами Волошина, масштаби мінування є значними – йдеться про сотні й тисячі мін. Пляжі та прилеглі морські ділянки фактично перекриваються, що свідчить про серйозні побоювання російського командування щодо можливої висадки на півострові українського десанту.