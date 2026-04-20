Суд розгляне справу про масштабне засмічення територій у Києв

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо голови правління ПрАТ “Київспецтранс” у справі про масштабне засмічення територій у столиці.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що підприємство мало забезпечувати вивезення відходів на офіційно відведений полігон у Голосіївському районі. Але фактично сміття системно звозили не лише в його межах, а й на прилеглі землі, які не призначені для цього.

Йдеться про сільськогосподарські ділянки, рекреаційні зони, а також території поруч із житловою та громадською забудовою.

Упродовж майже п’яти років ці території використовували як продовження полігону, створюючи вигляд законного складування відходів. Унаслідок значні площі навколо офіційного звалища перетворилися на несанкціоновані сміттєзвалища.

Слідство вважає, що саме через службову недбалість керівника стало можливим таке використання земель, коли сміття системно звозили не туди, де це дозволено.

Унаслідок таких дій, що тривали майже 5 років, довкіллю та територіальній громаді Києва завдано збитків на суму понад 1,3 млрд грн.