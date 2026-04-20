Судитимуть 16-річну агентку Росії, яка коригувала обстріли Краматорська

Зловмисниця, зокрема, намагалася зафіксувати на фото і позначити на гугл-карті розташування підрозділів української ППО.

Служба безпеки завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт на 16-річну агентку Росії, яку СБУ у січні цього року викрила на Донеччині.

На замовлення окупантів фігурантка коригувала обстріли Краматорська.

Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували неповнолітню на тематичних ТГ-каналах для знайомств.

За інструкціями росіян фігурантка відстежувала та фотографувала місця найбільшого зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких ворог готував удари керованими авіабомбами. Покроково задокументовано, як зловмисниця намагалася зафіксувати на фото і позначити на гугл-карті розташування підрозділів української ППО.

Співробітники СБУ затримали агентку за місцем проживання, куди вона повернулася, щоб підготувати “звіт” для куратора з Росії. Його особу вже встановлено співробітниками Служби безпеки.

Під час документування злочинів фігурантки було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

При обшуку в затриманої вилучено смартфон, за допомогою якого вона шпигувала за українськими військами та координувала свої дії з російським спецслужбістом.

За матеріалами СБУ агентка обвинувачується за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Оскільки зловмисниця є неповнолітньою, їй загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.