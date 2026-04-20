​На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі

Також на місці вибуху сталася пожежа, її локалізовано.

Фото: Нацполіція

На території підприємства поблизу Рівного стався вибух. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. 

Про це повідомляє поліція Рівненщини

"20 квітня, близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні. 

Наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них - у тяжкому стані. 

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств. Обставини встановлюються. Також вирішується питання правової кваліфікації події.

