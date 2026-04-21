Батальйон безпілотних систем 91 Охтирської бригади отримав «швидку» від волонтерів «Української команди»

«Українська команда» передала машину швидкої допомоги батальйону безпілотних систем 91 бригади ЗСУ. Ключі від автівки вручили легендарному комбату, Герою України Федору Кіселару. Упевнені, що ця швидка допоможе бійцям почувати себе захищеними і збереже життя», - йдеться у повідомленні.

Федір Кіселар подякував за підтримку всім, хто продовжує донатити на ЗСУ.

«Дякую «Українській команді» за підтримку і допомогу. Дякую кожному українцю. Навіть маленька частка вашої допомоги дуже важлива для нас. Облаштунки воїна завжди важчі, ніж ошийник раба. Тому разом до Перемоги!» – сказав Федір Кіселар.



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» з початку повномасштабного вторгнення передала на передову понад сотню різних автівок, 4000 БпЛА, сотні генераторів і зарядних станцій та інше обладнання.



