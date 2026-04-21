​САП просить взяти під варту нардепа Юрченка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на триманні під вартою народного депутата, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram.

Прізвища нардепа не називають, , однак, як слідує з фабули справи, йдеться про Олександра Юрченка.

21 квітня 2026 року прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу: він наполягає на застосуванні до обвинуваченого тримання під вартою та стягненні в дохід держави 3 млн грн застави.

"Це рішення зумовлене систематичною неявкою депутата. Зокрема, на чергове засідання він не прибув через відрядження, яке ініціював самостійно, попри те, що був завчасно проінформований про заплановане судове засідання. Зазначимо, що саме через неявки обвинувачених судові засідання відкладалися протягом двох місяців поспіль", - наголосили в САП.

Розгляд клопотання призначено на 28 квітня 2026 року.

У САП також нагадали, що обвинувальний акт у справі направлено до суду ще у серпні 2021 року. З того часу справа перебуває на розгляді в суді.