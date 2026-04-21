​САП просить взяти під варту нардепа Юрченка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягає на триманні під вартою народного депутата, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомила пресслужба САП у Telegram.
Прізвища нардепа не називають, , однак, як слідує з фабули справи, йдеться про Олександра Юрченка.
21 квітня 2026 року прокурор САП звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу: він наполягає на застосуванні до обвинуваченого тримання під вартою та стягненні в дохід держави 3 млн грн застави.
"Це рішення зумовлене систематичною неявкою депутата. Зокрема, на чергове засідання він не прибув через відрядження, яке ініціював самостійно, попри те, що був завчасно проінформований про заплановане судове засідання. Зазначимо, що саме через неявки обвинувачених судові засідання відкладалися протягом двох місяців поспіль", - наголосили в САП.
Розгляд клопотання призначено на 28 квітня 2026 року.
У САП також нагадали, що обвинувальний акт у справі направлено до суду ще у серпні 2021 року. З того часу справа перебуває на розгляді в суді.
- Юрченко - народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від партії "Слуга народу". Пізніше вийшов із фракції через корупційний скандал. А в травні 2022 року Юрченко вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".
- У вересні 2020 року Юрченку і його помічникові Івану Фіщенко оголосили підозри в причетності до вимагання хабара. Згідно з матеріалами справи, Юрченко просив у детектива, який працював під прикриттям, 13 тисяч доларів за те, щоб внести в Верховну Раду законопроєкт про зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів.
- Ще $200 тисяч Юрченко вимагав для підкупу своїх колег - членів профільного комітету. Ці гроші були необхідні для голосування на комітеті та в парламенті, однак передати їх не встигли, оскільки інформацію про справу "злили".
- Вищий антикорупційний суд України заарештував Юрченка на два місяці з можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн грн. Через кілька днів заставу було внесено.
- У 2022 році, напередодні повномасштабного російського вторгнення, після повернення йому закордонного паспорту Юрченко вилетів на відпочинок до Домініканської республіки. На то момент він мав статус обвинуваченого і його справу слухали в суді. Після повернення був затриманий за лайку та матюки на блок-посту тероборони. Юрченко обіцяв, але не дотримав обіцянки здати розгорнутий аналіз щодо вмісту наркотичних речовин в організмі. Згодом він визнав свою неправоту і перепросив.