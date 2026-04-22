Правоохоронці заявили про викриття діяльності угруповання «Хімпром». Серед іншого, воно керувало наркомережею «U420»

Також встановлено, що угруповання займалося шахрайськими call-центрами та насильницькими злочинами.

Ліквідовано мережу U420
Фото: прокуратура

Правоохоронці заявили про викриття діяльності угруповання «Хімпром», яке поєднувало наркоторгівлю, шахрайські call-центри та насильницькі злочини.

За даними слідства, наркотики збували через мережу магазинів під брендом «U420». Офіційно вони продавали CBD-продукцію, але фактично там виробляли, фасували і продавали психотропні речовини.

Під час понад 280 обшуків у Києві та 10 областях вилучили десятки тисяч літрів продукції, понад 12 тис. «джоінтів», 20 тис. таблеток, техніку, більш як 300 телефонів і понад тисячу банківських карток. Вартість вилученого оцінюють у понад 75 млн грн. Також арештовано 416 рахунків компаній, які могли бути задіяні у схемі.

Ще одним напрямом були шахрайські call-центри. У межах міжнародної операції з правоохоронцями Латвії, Литви та Чехії ліквідували такі центри в Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Зловмисники видавали себе за працівників банків чи поліції та виманювали гроші, зокрема через «безпечні» рахунки і криптовалюти або отримуючи віддалений доступ до рахунків.

Проведено понад 70 обшуків, вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної техніки, телефони та документи. Задокументовано щонайменше 50 випадків шахрайства щодо 47 громадян ЄС на суму понад 50 млн грн.

Слідство також зафіксувало насильницькі злочини: учасники угруповання залякували підприємця через вигаданий борг у $700 тис., погрожували йому та родині, підпалювали майно і поширювали конфіденційні дані. Встановлено щонайменше 12 таких епізодів.

Організатор угруповання перебуває в міжнародному розшуку. Йому та кільком учасникам повідомили про підозру, частину з них затримали і взяли під варту. Слідство триває.

