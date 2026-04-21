В Одесі затримали представників ТЦК, які вимагали гроші від людей

СБУ і Нацполіція затримали в Одесі представників ТЦК за підозрою у вимаганні коштів.

Як ідеться на сайті спецслужби, співробітники місцевого ТЦК входили в організоване злочинне угруповання.

Слідство встановило, що зловмисники вимагали гроші з людей, а в разі відмови вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

«вибивали» гроші у службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Співробітники СБУ і спецпризначенці затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного жителя і вимагали в нього гроші.

СБУ повідомила, що під час затримання зловмисники чинили спротив і намагалися втекти в автівці. Тож спецпризначенцям довелося стріляти по колесах.

«Задокументовано, що зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах», - розповіла спецслужба.

Зловмисники використовували для рейдів два службові мультівени. В одному тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Затриманим готують підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.