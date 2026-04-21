«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ГоловнаСуспільствоВійна

В Одесі затримали представників ТЦК, які вимагали гроші від людей

Вони входили до злочинного угруповання.

Фото: СБУ

СБУ і Нацполіція затримали в Одесі представників ТЦК за підозрою у вимаганні коштів.

Як ідеться на сайті спецслужби, співробітники місцевого ТЦК входили в організоване злочинне угруповання.

Слідство встановило, що зловмисники вимагали гроші з людей, а в разі відмови вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі.

«вибивали» гроші у службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Співробітники СБУ і спецпризначенці затримали всіх учасників угруповання «на гарячому», коли вони викрали ще одного жителя і вимагали в нього гроші. 

СБУ повідомила, що під час затримання зловмисники чинили спротив і намагалися втекти в автівці. Тож спецпризначенцям довелося стріляти по колесах.

«Задокументовано, що зловмисники діяли за «наводкою» мешканця регіону, який проходив службу в ТЦК. Саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху. Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах», - розповіла спецслужба.

Зловмисники використовували для рейдів два службові мультівени. В одному тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо.

Затриманим готують підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • За рішенням головнокомандувача ЗСУ від виконання службових обов'язків усунули начальника Одеського обласного ТЦК. Також усунули начальника Пересипського РТЦК, співробітників якого сьогодні затримали в Одесі.
  • До речі, керівником Одеського обласного ТЦК є Юрій Пуйко. Його попередника, Олега Борисова, звільнили в 2023 після викриття інформації про його статки, неспівмірні з офіційним доходом. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies