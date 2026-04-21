Підлітка підозрюють у підготовці одразу двох вибухів у Кременчуку.

СБУ затримала 17-річного жителя Кременчука, якого підозрюють у підготовці подвійного теракту біля місцевого відділку поліції.

За даними слідства, він заклав два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією. Один планували підірвати вночі 17 квітня, другий — після прибуття екстрених служб.

Підлітка затримали після встановлення вибухівки. Самі пристрої знешкодили.

Слідство вважає, що юнак діяв за вказівками представника російських спецслужб. За його інструкцією він придбав компоненти та зібрав вибухівку в орендованому гаражі. Під час обшуків вилучили залишки матеріалів і засоби зв’язку.

Йому повідомили про підозру у замаху на теракт (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 ККУ). Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.