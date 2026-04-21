Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов показав руїни свого будинку після атаки “шахедів”.

“Друзі, дякую за слова підтримки та допомогу. Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей”, – написав Бескрестнов у “Фейсбуці”.

Він зазначив, що, схоже, ще довго буде лежати в гіпсі.

“Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг”, – написав радник міністра.