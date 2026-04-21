​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
“Ні дому, ні машин, ні речей”: радник міністра оборони показав руїни свого будинку після атаки “шахедів”

Сергій «Флеш» Бескрестнов проходить лікування після атаки. Ворог відправив по його будинку 5 реактивних “шахедів”.

Фото: Facebook / Сергій Флеш

Радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов показав руїни свого будинку після атаки “шахедів”. 

“Друзі, дякую за слова підтримки та допомогу. Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей”, – написав Бескрестнов у “Фейсбуці”

Він зазначив, що, схоже, ще довго буде лежати в гіпсі. 

“Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг”, – написав радник міністра.

﻿
