​На Волині викрили контрабанду автомобілів під виглядом допомоги для ЗСУ

Упродовж 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури викрито схему незаконного ввезення в країну легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що директор одного з благодійних фондів організував ввезення в Україну автівок із країн Європейського Союзу. Він також залучив спільників, які займалися їхньою реалізацією за готівку.

Так, упродовж 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога. Частину з них ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, та продавали.

"За результатами обшуків вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, за місцем проживання директора благодійного фонду вилучено комп’ютерну техніку, документацію та готівкові кошти. За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні про контрабанду автомобілів та використання завідомо підроблених документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 КК України).