Серед підозрюваних – директор комунального підприємства. Слідство встановило, що у схемі використовували підроблені листи нібито від військових.

Чотирьом людям повідомили про підозру у розтраті 5,6 млн грн, які мали піти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для військових.

За даними слідства, до схеми причетні ФОП, директор комунального підприємства, адвокат і керівник товариства. Вони використовували підроблені листи нібито від військових підрозділів із проханням закупити РЕБ.

Йдеться про кошти Сіверськодонецької міської військової адміністрації.

Після цього гроші виділяли комунальному підприємству, яке укладало договори з підконтрольними компаніями. Обладнання фактично не закуповували, а документи оформлювали фіктивно.

Кошти перераховували на рахунки цих підприємств, знімали готівкою і розподіляли між учасниками. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та фінансові документи.