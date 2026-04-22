У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Правоохоронці підозрюють групу осіб у розтраті 5,6 млн грн на псевдозакупівлях РЕБ для військових

Серед підозрюваних – директор комунального підприємства. Слідство встановило, що у схемі використовували підроблені листи нібито від військових. 

Фото: прокуратура

Чотирьом людям повідомили про підозру у розтраті 5,6 млн грн, які мали піти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для військових.

За даними слідства, до схеми причетні ФОП, директор комунального підприємства, адвокат і керівник товариства. Вони використовували підроблені листи нібито від військових підрозділів із проханням закупити РЕБ.

Йдеться про кошти Сіверськодонецької міської військової адміністрації. 

Після цього гроші виділяли комунальному підприємству, яке укладало договори з підконтрольними компаніями. Обладнання фактично не закуповували, а документи оформлювали фіктивно.

Кошти перераховували на рахунки цих підприємств, знімали готівкою і розподіляли між учасниками. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку та фінансові документи.

﻿
Читайте також
