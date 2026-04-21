Екскерівника державного «Жовтневого спиртзаводу» визнано винним в ухиленні від сплати 622 млн грн акцизного податку

Колишнього виконувача обов’язків директора ДП «Жовтневий спиртзавод» визнано винним в умисному ухиленні від сплати акцизного податку на понад 622 млн грн.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора, спільно з прокуратурою Полтавської області, довели в суді умисний характер дій посадовця та масштаб збитків, завданих державі.

У 2022–2023 роках керівник безпідставно застосував податкову пільгу, на яку підприємство не мало права. За відсутності у спеціальному держреєстрі суб’єктів, що можуть використовувати спирт етиловий на пільгових умовах, завод декларував такі операції як пільгові. Унаслідок цього понад 622 млн грн акцизу не було нараховано та сплачено до бюджету.

Карлівський районний суд Полтавської області визнав його винним за ч. 3 ст. 212 КК України та призначив штраф у розмірі завданих збитків - 622 589 334 грн, із позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки та конфіскацією майна.

Цивільний позов прокуратури задоволено в повному обсязі – кошти підлягають відшкодуванню до державного бюджету.