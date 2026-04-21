Видатки загального фонду держбюджету за І квартал 2026 року становили 916,4 млрд грн, повідомляє Мінфін. Також відомство нагадало, що за січень-березень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 734,6 млрд гривень.

За інформацією Державної казначейської служби України загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень – березень 2026 року становить 916,4 млрд грн, що на 60,4 млрд грн, або на 7,1% більше ніж за аналогічний період минулоріч. У березні видатки становили 369,1 млрд грн.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – березень 2026 року становили 570,9 млрд грн, або 62,3% від усіх видатків загального фонду.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

408,4 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (зокрема, у березні – 148 млрд грн) або 44,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – березень 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 58,9 млрд грн, або на 16,9%);

169,5 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні – 63 млрд грн) або 18,5% від загального обсягу видатків, що на 10,6 млрд грн або на 6,7% більше ніж за аналогічний період минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

108,6 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у березні – 69,9 млрд грн) або 11,9% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

98,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у березні – 47,8 млрд грн) або 10,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

65 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у березні – 15,6 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу (за аналогічний період минулого року зросли на 6,5 млрд грн, або на 11,2%);

54,9 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у березні –18,7 млрд грн) або 6% від загального обсягу (за аналогічний періоду минулого року зросли на 16,3 млрд грн, або на 42,2%).