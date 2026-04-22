На Буковині правоохоронці заявили про викриття незаконної вирубки дерев у нацпарку «Вижницький», повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у жовтні 2024 року майстр лісу організував вирубку під виглядом санітарних робіт, визначав ділянки та координував процес. До робіт залучали людей без дозволів. Рубали як дерева, зазначені в лісорубному квитку, так і ті, що не підлягали вирубці.

Крім того, для збільшення обсягів заготівлі проклали лісову дорогу, під час чого також вирубували дерева без дозволів. Щоб приховати це, пні викорчовували та засипали ґрунтом.

Загалом зрубали щонайменше 28 дерев. Збитки оцінюють у понад 5 млн грн. Підозрюваному інкримінують перевищення повноважень і незаконну порубку лісу в межах природно-заповідного фонду.