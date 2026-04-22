​На Стрийщині судитимуть чоловіка, який користувався знайденою банківською карткою

На Стрийщині судитимуть зловмисника, який привласнив знайдену банківську картку та користувався нею.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівської області.

За скоєне 46-річному чоловіку, обвинуваченому у привласненні документу та крадіжці грошових коштів, загрожує до восьми років позбавлення волі.

"Встановлено, що зловмисник знайшов банківську картку наприкінці листопада на перехресті доріг між двома селами. Проте, замість того щоб вжити заходів для встановлення власника картки та повернути її, фігурант вирішив користуватись нею – тобто, розраховуватись за покупки в магазинах. Таким чином він завдав власнику картки, 61-річному мешканцю району та банківській установі збитків", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст.357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу та ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу, завершене.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - позбавлення волі на строк до восьми років.

Поліція нагадує, що привласнення офіційних документів, до переліку яких входять і банківські картки, є злочином, передбаченим ст.357 Кримінального кодексу і передбачає відповідальність – до трьох років обмеження волі.

"Тож, у випадку якщо ви знайшли чужі документи – ви повинні вжити заходів для повернення їх власнику. Для цього можна використати інформацію з документу і самому зв’язатись з власником – домовитись про особисту зустріч чи переслати документ поштою або віддати знахідку у територіальний підрозділ поліції чи дільничному офіцеру поліції/поліцейському офіцеру громади", - пояснили в поліції, зазначивши, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також низки інших злочинів, передбачені максимальні покарання.