Суспільство / Війна

На Волині засудили бойовика угруповання «Сомалі», який намагався втекти до Євросоюзу

Він приїхав на Волинь під виглядом переселенця.

На Волині засудили бойовика угруповання «Сомалі», який намагався втекти до Євросоюзу
російські окупанти, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Суд призначив 12 років ув’язнення з конфіскацією майна бойовику російських збройних формувань, якого Служба безпеки України затримала у жовтні 2025 року. 

Як ідеться на сайті спецслужби, слідство встановило, що житель Донецька приїхав на Волинь під виглядом переселенця. 

Чоловік сподівався оформити український закордонний паспорт і виїхати до Євросоюзу, користуючись інвалідністю через ампутовану кінцівку.

Співробітники СБУ затримали зловмисника в одному з готелів Ковеля, звідки він планував виїхати за кордон. 

Під час обшуку в його номері правоохоронці знайшли паспорти РФ і «ДНР», а також військовий квиток і шеврони окупаційних військ. За даними розслідування, засуджений приєднався до підрозділу «Сомалі» ще у 2015 році. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення, після чого вороже командування «списало» його зі служби.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та участі у незаконних збройних формуваннях. Під час винесення вироку суддя врахував співпрацю засудженого зі слідством.

  • «Сомалі» - «окремий гвардійський штурмовий батальйон», який входить до складу 1-го армійського корпусу. Це формування повністю інтегроване в російські збройні сили
  • Раніше вони позиціонувалися як «ополчення ДНР», а тепер це фактично підрозділ регулярних військ Росії, який використовують на найбільш складних ділянках фронту.
  • Найбільш відомим ватажком угруповання був Михайло Толстих (позивний «Гіві»).
  • СБУ регулярно затримує колишніх бойовиків «Сомалі», які намагаються легалізуватися на підконтрольній Україні території або виїхати до ЄС. 
﻿
