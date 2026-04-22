На Волині засудили бойовика угруповання «Сомалі», який намагався втекти до Євросоюзу

Суд призначив 12 років ув’язнення з конфіскацією майна бойовику російських збройних формувань, якого Служба безпеки України затримала у жовтні 2025 року.
Як ідеться на сайті спецслужби, слідство встановило, що житель Донецька приїхав на Волинь під виглядом переселенця.
Чоловік сподівався оформити український закордонний паспорт і виїхати до Євросоюзу, користуючись інвалідністю через ампутовану кінцівку.
Співробітники СБУ затримали зловмисника в одному з готелів Ковеля, звідки він планував виїхати за кордон.
Під час обшуку в його номері правоохоронці знайшли паспорти РФ і «ДНР», а також військовий квиток і шеврони окупаційних військ. За даними розслідування, засуджений приєднався до підрозділу «Сомалі» ще у 2015 році. Він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення, після чого вороже командування «списало» його зі служби.
Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та участі у незаконних збройних формуваннях. Під час винесення вироку суддя врахував співпрацю засудженого зі слідством.
- «Сомалі» - «окремий гвардійський штурмовий батальйон», який входить до складу 1-го армійського корпусу. Це формування повністю інтегроване в російські збройні сили.
- Раніше вони позиціонувалися як «ополчення ДНР», а тепер це фактично підрозділ регулярних військ Росії, який використовують на найбільш складних ділянках фронту.
- Найбільш відомим ватажком угруповання був Михайло Толстих (позивний «Гіві»).
- СБУ регулярно затримує колишніх бойовиків «Сомалі», які намагаються легалізуватися на підконтрольній Україні території або виїхати до ЄС.