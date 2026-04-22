Україна відправила військових на конференцію про розблокування Ормузької протоки і готова допомогти експертизою

Експертиза – це мінімум, який українська участь може надати партнерам по коаліції. 

Корабель у Ормузькій протоці, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна веде перемовини ще з низкою країн Близького Сходу стосовно надання їм експертної допомоги, очікують на нові домовленості. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіоспілкуванні з журналістами. 

Він назвав це великими перспективами для українського ОПК. Велика Британія і Франція, які очолюють коаліцію з мирного розблокування Ормузької протоки, хочуть провести нову конференцію на рівні військових.

Україна може в цьому допомогти.

“Участь брали в цій першій конференції, мені здається, 37 країн. Скільки військових брали участь – не знаю. Україну Британія і Франція попросили, ми відправили військових на цю зустріч до Лондона. Подивимося, що буде після цієї зустрічі”, – сказав він.

Як мінімум Україна може допомогти експертизою, оскільки вона має досвід вирішення серйозних викликів у Чорному морі і розблокування там коридору.

