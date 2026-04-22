Суд у Кишиневі 22 квітня виніс вирок екслідеру Демократичної партії та олігарху Володимиру Плахотнюку у справі про розкрадання 1 млрд євро з банківської системи Молдови. Його засуджено до 19 років позбавлення волі.

Про це пише NewsMaker.

Плахотнюка визнали винним у співучасті у справі про крадіжку близько 1 млрд євро з трьох молдовських банків — Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank. Злочин, відомий як "крадіжка мільярда", стався у 2014 році та спричинив один із найбільших фінансових скандалів у сучасній історії країни.

За матеріалами слідства, Володимир Плахотнюк через структури, пов’язані з проросійським бізнесменом Іланом Шором, отримав частину викрадених коштів — близько 39 млн доларів та 3,5 млн євро.

Обвинувачений не був присутній під час оголошення вироку. Раніше він заперечував свою провину, Плахотнюк заявляв, що докази існування організованої злочинної групи відсутні, а основні дії, за його словами, здійснював Ілан Шор.

Прокуратура наполягала на максимальному покаранні у вигляді 25 років позбавлення волі, однак суд призначив 19 років.

