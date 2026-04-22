Світ

Суд у Кишиневі засудив олігарха-втікача Плахотнюка до 19 років ув’язнення

Своєї вини Володимир Плахотнюк не визнав.

Володимир Плахотнюк
Фото: EPA/UPG

Суд у Кишиневі 22 квітня виніс вирок екслідеру Демократичної партії та олігарху Володимиру Плахотнюку у справі про розкрадання 1 млрд євро з банківської системи Молдови. Його засуджено до 19 років позбавлення волі.

Про це пише NewsMaker. 

Плахотнюка визнали винним у співучасті у справі про крадіжку близько 1 млрд євро з трьох молдовських банків — Banca de Economii, Banca Sociala та Unibank. Злочин, відомий як "крадіжка мільярда", стався у 2014 році та спричинив один із найбільших фінансових скандалів у сучасній історії країни.

За матеріалами слідства, Володимир Плахотнюк через структури, пов’язані з проросійським  бізнесменом Іланом Шором, отримав частину викрадених коштів — близько  39 млн доларів та 3,5 млн євро.

Обвинувачений не був присутній під час оголошення вироку. Раніше він заперечував свою провину, Плахотнюк заявляв, що докази існування організованої злочинної групи відсутні, а основні дії, за його словами, здійснював Ілан Шор.

Прокуратура наполягала на максимальному покаранні у вигляді 25 років позбавлення волі, однак суд призначив 19 років.

Контекст

  • У Молдові на ім'я Плахотнюка видали ордери на арешт у трьох кримінальних справах. Найгучніша справа – за звинуваченням у співучасті у крадіжці мільярда з молдавських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював Ілан Шор, отримав $39 млн та €3,5 млн. Цю справу прокуратура передала до суду у липні 2023 року.
  • У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук.
  • Крім Молдови, вимагала екстрадиції Плахотнюка і Росія. Там його звинувачували у замаху на вбивство ще одного політичного лідера в Кишиневі – Ренато Усатого.
  • У серпні Апеляційний суд в Афінах схвалив рішення щодо екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка до Молдови. 25 вересня Плахотнюка екстрадували до Молдови.
  • Плахотнюк очолював Демократичну партію Республіки Молдова до 2019 року. Після того, як Майя Санду зі своїм тодішнім політичним проєктом у парламенті та Ігор Додон, лідер проросійської Партії соціалістів, сформували коаліцію, Демократична партія втратила свій політичний вплив, а сам Плахотнюк змушений був утікати з країни.
﻿
