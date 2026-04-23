Політика

Зеленський: Україні не потрібне символічне членство в ЄС. Україна захищає Європу не символічно, а реально

Глава держави зазначив, що Україні достатньо вже символічних союзів: Будапештський меморандум — символічні гарантії безпеки; НАТО — символічний шлях до Альянсу.

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував журналістам пропозицію Франції та Німеччини надати Україні символічне членство в ЄС без доступу до хвальних рішень бюджету.

“Я передусім хочу подякувати всім партнерам, всім лідерам Європейського Союзу, і Німеччині, Франції, Польщі, і Румунії, і всім країнам дійсно, які підтримують швидке членство України в Європейському Союзі і шукають формат прискорення. Але тут я хотів би сказати, що давайте будемо справедливими. Україні не потрібно символічне членство в ЄС. Україна захищає себе, безумовно, захищає Європу і захищає Європу не символічно, а реально. Гинуть люди, захищає всім, чим може, своєю силою, це всі визнають. Ми захищаємо спільні європейські цінності. Я вважаю, що ми заслуговуємо на повноправне членство в Європейському Союзі”, – сказав Зеленський. 

Він зауважив, що, безумовно, є виклики, є різні діалоги. За словами президента, він знає, що навіть на технічному рівні європейські інституції, а також деякі інституції в Україні, які займаються євроінтеграцією, обговорюють формати того чи іншого членства України в ЄС. 

“Я хотів би попередити, передусім нас, українські інституції, не шукайте, будь ласка, символічне членство в ЄС для України. Я це не підтримую, народ це не підтримує. Найголовніше — наші люди. Нам достатньо вже символічних союзів. Будапештський меморандум — символічні гарантії безпеки. НАТО — символічний шлях до НАТО. Ми заслуговуємо на повноправне членство в різних союзах, безумовно, в Європейському Союзі”, — сказав Зеленський.

