Сибіга: "Україна не прийме ерзац-членства в Євросоюзі"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами прокоментував інформацію у західній пресі щодо того, що Франція та Німеччина не готові бачити нашу державу повноцінним членом Євросоюзу і пропонують форми "символічного" залучення без права голосу.

За словами дипломата, існує чітка позиція Президента Володимира Зеленського, що Україна "не прийматиме ерзац-членств". На думку Сибіги, партнери розуміють це, тому варто зосереджуватися на тому, щоб йти шляхом виконання вимог і відповідності критеріям, які потрібні для приєднання до блоку.

Міністр відзначив, що на засіданні Ради ЄС, в якому він брав участь, було надано позитивний сигнал щодо масиву законодавства, яке було прийнято парламентом для наближення до членства. Там також обговорювався 20-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії – і є підстави вважати, що він нарешті відбудеться.