ГоловнаСвіт

“Меркосур” обговорить можливе повернення Венесуелі членства в економічному союзі

Віцепрезидент Бразилії Жералду Алкмін заявив, що група може переглянути питання про призупинення членства Венесуели, оскільки країна вступає в “інший момент”. 

Фото: ukrinform.ua

Економічний союз “Меркосур” у Південній Америці має намір обговорити можливе повернення Венесуели до південноамериканського торгового блоку, пише Bloomberg.

Країни блоку “теплішають” до Каракаса після усунення президента Ніколаса Мадуро американськими військами на початку цього року.

Віцепрезидент Бразилії Жералду Алкмін заявив, що група може переглянути питання про призупинення членства Венесуели, оскільки країна вступає в “інший момент”. Це сигналізує про потенційну зміну регіональної динаміки після років ізоляції.

Відновлення взаємодії Венесуели із західними інституціями набрало обертів з того часу, як Делсі Родрігес стала виконуючою обов'язки президента та почала відновлювати зв'язки зі США. 

Міжнародний валютний фонд минулого тижня заявив, що відновить офіційні контакти, відкривши двері для можливого доступу до багатостороннього фінансування.

Каракас також прагне іноземних інвестицій у свій енергетичний та гірничодобувний сектори за підтримки США, оскільки глобальні проблеми з постачанням посилюються. Президент США Дональд Трамп вирішив послабити санкції проти ключових фінансових установ країни та надав нові ліцензії американським нафтовим компаніям для розширення діяльності в країні.

  • Венесуелу було відсторонено від членства в “Меркосур” у 2017 році за порушення демократичних принципів блоку та невиконання економічних зобов'язань. Повернення країни потребуватиме консенсусу між державами-членами та перевірки на відповідність цим стандартам.
