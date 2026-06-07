Цього літа театри Києва не збавляють темпу: у червні та липні столичні глядачі побачать нові інтерпретації творів Шекспіра, Старицького, Багряного та Хвильового, а також постановки за текстами сучасних українських авторів – Ніни Захоженко, Олега Михайлова та інших драматургів. Триває і фестивальне життя: Малий театр проведе фестиваль локального мистецтва «Культ Києва». У цьому огляді ми зібрали київські театральні події літа, на які варто звернути увагу.

НАЦІОНАЛЬНА СЦЕНА

Театр Франка

У червні театр покаже прем’єру «King Лір! Версія» за мотивами шекспірівського «Короля Ліра» у перекладі Юрія Андруховича. Над постановкою працює Анатолій Хостікоєв, який також виконає головну роль. Творці обіцяють розширення шекспірівського всесвіту: у виставі з'являться 13 нових персонажів, серед яких – Тамара у виконанні Наталії Сумської. Прем'єрні покази заплановані на 5, 6, 11 червня та 3 липня.

Фото: надано автором

Наприкінці сезону театр також представить «Міленіалку» за п'єсою Ніни Захоженко в постановці Вероніки Літкевич. Вистава з гумором розповідатиме про покоління, яке дорослішає в умовах постійних криз і змін, шукаючи любов, професію та власний голос у нестабільному світі.

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Окрему увагу привертає майбутня прем'єра Івана Уривського «Одіссея. Меотида», яку театр створює спільно з військовослужбовцями 1 корпусу НГУ «Азов». П'єса Олексія Доричевського поєднує мотиви гомерівської «Одіссеї» зі свідченнями оборонців Маріуполя й розмірковує про повернення додому, до власної історії. Прем'єра запланована на початок нового сезону. Окрім франківських акторів у виставі гратиме актор театру і кіно, а нині офіцер «Азову» Даніїл Мірешкін.

Театр Лесі

8 і 9 червня на Сцені під дахом відбудеться прем'єра «Ой не ходи, Грицю…» за Михайлом Старицьким у постановці Максима Свеця. Режисер переносить класичну історію кохання і зради в сучасне міське середовище, досліджуючи потребу людини бути поміченою та страх залишитися на самоті.

Фото: Ірина Сомова Вистава '1111'

Ще одну прем'єру театр переніс на липень. Це «Смерть комівояжера» Артура Міллера у постановці Кирила Кашлікова, про яку ми писали у попередньому анонсі. Покази вистави відбудуться 9 та 11 липня.

Національна оперета

Наприкінці сезону Національна оперета представить мюзикл «Комахи» за мотивами п'єси братів Чапеків «З життя комах». Композитор Іван Небесний та лібретист Микола Бровченко створили фантасмагоричну історію про світ, у якому люди поступово втрачають людяність. Головний герой – поет Фелікс, який уві сні потрапляє до суспільства жорстоких комах. Тут талант перетворюється на інструмент влади, а успіх дедалі частіше вимагає відмови від власних принципів. Сценографію та костюми створюють художниці з Німеччини Брігіта фон Валь та Карл-Крістіан Андерсен. Прем'єрні покази вистави у постановці Оксани Тараненко відбудуться 19 і 20 червня, а також 8 липня.

Фото: Анатолій Федорців Мюзикл 'Комахи'.

12 липня театр завершить 91-й сезон традиційним гала-концертом. У програмі – фрагменти з оперет, опер і мюзиклів, популярна класика та твори українських композиторів.

Національна опера України

4 червня у Національній опері відбулася світова прем'єра опери «Матері Херсона» композитора Максима Коломійця на лібрето американського драматурга Джорджа Бранта в перекладі Мирослава Лаюка. В основі твору – реальні історії українських матерів, які вирушили у подорож довжиною понад чотири тисячі кілометрів, щоб повернути своїх дітей, вивезених під час війни. За диригентським пультом – канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон, засновниця Ukrainian Freedom Orchestra та музична директорка «Київської камерати».

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Фото: надано автором

Особливого значення події додає те, що опера створена на спільне замовлення Метрополітен-опери в Нью-Йорку та Польської національної опери у Варшаві. Київський показ став першою публічною презентацією твору перед його сценічними прем'єрами у Варшаві та Нью-Йорку, запланованими на наступні сезони. «Я не можу уявити більш дієвого способу культурної підтримки України, ніж опера, яка фіксує реальність війни, цей її вимір, і засвідчує особисту мужність українок і українців перед обличчям найтяжчих обставин», – зазначив генеральний директор Метрополітен-опери Пітер Гелб.

Молодий театр

3 червня театр показав прем'єру танцювальної вистави-рефлексії «Септима» режисера Назара Дідика та хореографів Анни Кареліної і Павла Сімакіна. Постановка досліджує крихкість людського життя, межу між присутністю і втратою, а також пошук себе серед внутрішнього хаосу.

Фото: надано театром Концерт 'Ще трохи — й всі будуть щасливими'

Ще однією прем'єрою червня стане концерт «Ще трохи – й всі будуть щасливими» у постановці Олександри Меркулової. У ньому поєднають пісні сучасних українських гуртів, естрадну класику та поезію. Автори визначають проєкт як розмову про витривалість, підтримку й здатність зберігати надію навіть у найскладніші часи. Влітку театр працюватиме над трьома новими постановками. Серед них – документальний проєкт Андрія Мая під робочою назвою «Молоді», вистава «Хмари» за Іваном Нечуєм-Левицьким у постановці Станіслава Мойсеєва, вистава «А ти колись каталась на верблюді?» режисерки Валерії Романко за п’єсою Альдо Ніколаї. Крім того, до нового сезону театр планує оновити свою айдентику та бренд.

Спілка театральних діячів (НСТДУ)

Влітку НСТДУ проведе Лабораторію драматургії – освітньо-мистецький проєкт, в межах якого українські драматурги працюють над новими п'єсами під кураторством філологині Ольги Байбак та драматургині Лєни Лягушонкової. У середині червня Спілка разом із Київським національним університетом театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого проведе церемонію нагородження переможців Всеукраїнського студентського театрального фестивалю «Дебют».

Фото: Артема Галкіна Ольга Байбак і Лєна Лягушонкова на 5 Фестивалі сучасної драми.

З 22 по 25 червня у Хмельницькому відбудеться Школа диригування під керівництвом диригента Віктора Плоскіни. Завершиться проєкт гала-концертом, на якому працюватимуть молоді українські диригенти та диригентки. Також у червні та липні триватиме міжнародна освітня програма Opera Bridge Lab, організована Opera Bridge Ukraine за підтримки British Council Ukraine у партнерстві з НСТДУ. Вона об'єднає музичних режисерів, які працюють або планують працювати в оперному жанрі. А в середині липня буде оголошено шортліст восьмого Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА».

МУНІЦИПАЛЬНА СЦЕНА

Театр на лівому березі

10 і 11 червня на малій сцені театру покажуть документальний перформанс Vivantes команди Radio Live, створений у межах програми DOCU/СИНТЕЗ фестивалю Docudays UA. Проєкт поєднує документальне дослідження, живу музику, відео та особисті історії молодих людей про досвід війни, ідентичність та взаємодію з іншими. Також у червні театр оголосить прийом заявок на п'ятий фестиваль молодої режисури «Митниця. Нова режисура».

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Фото: надано автором Репетиції вистави 'Терапія'

Літом головна режисерка театру Тамара Трунова розпочинає роботу над виставою «Не розходьтесь. Трипілля», прем'єру заплановано на осінь. Паралельно театр готує виставу «Терапія» за п'єсою литовської драматургині Біруте Капустінскайте у постановці Артема Мяуса – переможця четвертого фестивалю «Митниця. Нова режисура». Це історія про шістьох жінок, які стають підтримкою одна для одної в непрості часи. Прем'єра також очікується на початку нового сезону.

Київська опера на Подолі

Попри пошкодження будівлі внаслідок російського обстрілу 24 травня, Київська опера продовжує працювати та готувати нові вистави. 28 червня театр покаже прем'єру опери «Ромео і Джульєтта» Шарля Гуно. Постановники пропонують прочитання, де світ героїв нагадуватиме простір боїв без правил, а ключові події розгортатимуться в бійцівському октагоні. Також до кінця року театр планує представити оперу «Ярослав Мудрий» українського композитора Юлія Мейтуса.

Фото: надано автором

Наступного сезону театр обіцяє постановку рок-опери «Ісус Христос – Суперзірка» Ендрю Ллойда Веббера та Тіма Райса. Після оголошення кастингу театр отримав понад сотню заявок від вокалістів, акторів і студентів творчих вишів з різних міст країни. Прем'єру заплановано на відкриття 45-го театрального сезону.

Малий театр

Малий театр відкрив новий мистецький простір «Хора» на вулиці Бульварно-Кудрявській. За задумом команди, він має поєднати освітні проєкти, незалежні театральні ініціативи та майданчик для нових постановок. Першою прем’єрою простору у травні стала вистава «Доктор Серафікус» Віктора Домонтовича у постановці Стаса Весельського. 6 червня в межах проєкту «Театр у контексті» перед показом цієї вистави відбудеться розмова про письменника Віктора Петрова (Домонтовича), його творчість та історичний контекст роману.

Фото: надано автором

З 25 по 28 червня театр проведе Камерний фестиваль локального мистецтва «Культ Києва», присвячений темі маніфесту як мистецького висловлювання. До програми увійдуть вистави незалежних театрів зі Львова, Харкова та Києва, кінопокази, лекції, екскурсії, виставки та музичні події.

Театр «Золоті ворота»

27 і 28 червня театр завершить сезон прем'єрою «Тигролови» за мотивами роману Івана Багряного у постановці Павла Шпегуна. Режисер пропонує історію про свободу, вибір і виживання, використовуючи елементи естетики японських театрів Но та Кабукі.

Фото: Анастасії Мантач Репетиція вистави 'Тигролови'

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У серпні розпочнуть репетиції вистави «Розенкранц і Гільденстерн мертві» Тома Стоппарда у постановці Тетяни Костенюк, яку створюють за підтримки Українського культурного фонду. Окрім тексту Стоппарда, автори планують працювати з уривками з «Гамлета» та матеріалом, народженим під час репетицій. Вистава досліджуватиме тему свободи вибору, випадковості та людських спроб знайти опору в часи невизначеності. Одним із її центральних образів стануть карти таро.

Театр «Берегиня»

Влітку колектив розпочне роботу над виставою «Ґражда» за п'єсою Олега Михайлова, написаною під час Лабораторії драматургії НСТДУ. Це історія про людей, долі яких покалічені через Другу світову війну, радянську владу, а також через родичів та односельчан. Режисеркою вистави буде Наталя Лінник. Постановка відкриє новий проєкт театру «Фольклор. Театр. Регіони», покликаний досліджувати культурні особливості різних регіонів України засобами театру. Першою темою стане Закарпаття та його історична пам'ять.

Фото: Тіберій Шютів Театр Берегиня на фестивалі 'Шовкова косиця'

Луганський театр у Києві

4 і 5 липня театр представить прем'єру «Сентиментальної історії» за творами Миколи Хвильового у постановці Валерії Романко. Майже через сто років після написання тексту історія про розчарування в утопіях, суспільний тиск і боротьбу за право залишатися собою звучить напрочуд актуально. У центрі вистави – героїня Б'янка, яка відмовляється приймати правила нового світу й намагається зберегти власне бачення майбутнього.

Фото: з фейсбук-сторінки театру Луганський театр на фестивалі в Кракові.

НЕЗАЛЕЖНА СЦЕНА

Дикий театр

26 і 27 червня Дикий театр покаже прем'єру «Кролячої нори» за п'єсою американського драматурга Девіда Ліндсі-Ебера, лауреата Пулітцерівської премії. У центрі історії – подружжя, яке намагається повернутися до життя після втрати дитини. Постановку здійснює Юрій Радіонов. Ця драма була вперше інсценізована Деніелем Салліваном на Бродвеї у Театрі Семюеля Дж. Фрідмана (раніше відомого як Театр Білтмор) у 2006 році та екранізована Джоном Кемероном Мітчеллом у 2010 році.

Фото: надано автором

Паралельно театр працює над документальним проєктом «Делікатний режим», що присвячений темам тілесності, близькості та сексуальності. Його основою стануть анонімні історії, зібрані під час відкритого опитування. Над літературною основою працює Наталка Сиваненко, поставить виставу Юрій Катинський.

Театр на Михайлівській

У липні театр покаже прем'єру «Кохання в епоху штучного інтелекту» за п'єсою Марини Смілянець у постановці Віталія Кіно – історію про почуття та самотність у світі цифрових технологій. А наприкінці серпня планує випустити виставу «Метелики на шпильках» за романом Ірини Вільде. Також влітку колектив у Театрі на Троєщині буде проводити літні табори для дітей.