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Президент Зеленський оголосив старт програми підтримки української культури "Тисячовесна"

Щороку підтримка української культури лише зростатиме.

Президент Зеленський оголосив старт програми підтримки української культури "Тисячовесна"
Фото: Володимир Зеленський

В Україні запустили першу повноформатну програму підтримки культурної сфери «Тисячовесна», у межах якої щороку на створення українського культурного продукту спрямовуватимуться мільярди гривень. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, програма охоплює сім ключових напрямів – від виробництва фільмів, серіалів та анімації до розвитку музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж.

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Наразі вже подано 1151 заявку від учасників з різних регіонів України. Близько 17% із них — дебютні проєкти.

"Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня", – зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що ініціатива має довгостроковий характер і в наступні роки обсяги підтримки української культури лише зростатимуть.

Президент також подякував учасникам програми за активність і наголосив на важливості розвитку сучасної української культури навіть в умовах повномасштабної війни.

"Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає", – підсумував Зеленський.

  • Програма має на меті наповнити інформаційний простір українськими історіями, створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни та формувати середовище для розвитку молоді.
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