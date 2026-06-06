Президент Зеленський оголосив старт програми підтримки української культури "Тисячовесна"

В Україні запустили першу повноформатну програму підтримки культурної сфери «Тисячовесна», у межах якої щороку на створення українського культурного продукту спрямовуватимуться мільярди гривень.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
За словами глави держави, програма охоплює сім ключових напрямів – від виробництва фільмів, серіалів та анімації до розвитку музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж.
Наразі вже подано 1151 заявку від учасників з різних регіонів України. Близько 17% із них — дебютні проєкти.
"Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня", – зазначив Президент.
Зеленський підкреслив, що ініціатива має довгостроковий характер і в наступні роки обсяги підтримки української культури лише зростатимуть.
Президент також подякував учасникам програми за активність і наголосив на важливості розвитку сучасної української культури навіть в умовах повномасштабної війни.
"Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає", – підсумував Зеленський.
- У квітні Міністерство культури спільно з Офісом Президента оголосили деталі державної програми «Тисячовесна», яка через відкритий конкурс надаватиме фінансову підтримку створенню українського культурного продукту.
- Програма має на меті наповнити інформаційний простір українськими історіями, створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни та формувати середовище для розвитку молоді.