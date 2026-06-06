Президент Зеленський оголосив старт програми підтримки української культури "Тисячовесна"

В Україні запустили першу повноформатну програму підтримки культурної сфери «Тисячовесна», у межах якої щороку на створення українського культурного продукту спрямовуватимуться мільярди гривень.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, програма охоплює сім ключових напрямів – від виробництва фільмів, серіалів та анімації до розвитку музики, перформативного й візуального мистецтва, а також створення контенту для соціальних мереж.

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Наразі вже подано 1151 заявку від учасників з різних регіонів України. Близько 17% із них — дебютні проєкти.

"Уже маємо 1151 заявку. Розгляд заявок триває, тож буде більше. Остаточний результат представимо 12 червня", – зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що ініціатива має довгостроковий характер і в наступні роки обсяги підтримки української культури лише зростатимуть.

Президент також подякував учасникам програми за активність і наголосив на важливості розвитку сучасної української культури навіть в умовах повномасштабної війни.

"Розвиток сучасної української культури, підтримка наших авторів і проєктів, створення нового українського продукту – це важлива частина нашої сили. Особливо цінно бачити, що навіть у час повномасштабної війни творча енергія в Україні не згасає", – підсумував Зеленський.

У квітні Міністерство культури спільно з Офісом Президента оголосили деталі державної програми «Тисячовесна», яка через відкритий конкурс надаватиме фінансову підтримку створенню українського культурного продукту.