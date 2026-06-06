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Зеленський у річницю D-Day: Свобода все одно виграє

Президент України згадав 82-гу річницю висадки союзників у Нормандії.

Зеленський у річницю D-Day: Свобода все одно виграє
Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 82-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії під час Другої світової війни наголосив на важливості єдності демократичних країн у боротьбі за свободу та мир.

Про це глава держави написав у Фейсбук.

Зеленський нагадав, що висадка союзників у Нормандії стала одним із ключових етапів на шляху до перемоги над нацизмом.

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"Сьогодні 82-га річниця D-Day – висадки союзників в Нормандії, яка значно прискорила відлік до краху нацистів у Другій світовій війні. Це один з найважливіших в історії людства моментів єдності захисників життя, і залишалось менше року до того, як прагнення народів до свободи і надія на мир перемогли у травні 1945-го. Тоді це сталось. Стараємось, щоб це сталося і тепер", – зазначив Президент.

Глава держави провів паралелі між подіями Другої світової війни та нинішньою боротьбою України проти російської агресії.

"Хоча в Петербурзі вчора прозвучав черговий цинічний наказ армії, яка намагається знищити свободу України, вбивати далі, історія вже бачила подібне. За його словами, нацисти теж на щось сподівалися після D-Day", – зауважив Зеленський.

Президент висловив переконання, що свобода зрештою переможе й сьогодні.

"Але свобода все одно виграє. І навіть у найтемніших обставинах люди знаходять можливість обʼєднатись, щоб захистити життя. Дякую всім, хто зараз допомагає берегти цінності, які перемогли у Другій світовій війні", – наголосив глава держави.

6 червня 1944 року розпочалася масштабна військова операція союзних військ у ході Другої світової війни – висадка в Нормандії (кодова назва Operation Overlord), яка увійшла в історію як D-Day.

У операції взяли участь війська США, Великої Британії, Канади та інших країн антигітлерівської коаліції. Протягом одного дня на узбережжя північної Франції було висаджено десятки тисяч військових, що стало найбільшою морською десантною операцією в історії.

Висадка в Нормандії відкрила Західний фронт у Європі та стала ключовим переломним моментом війни проти нацистської Німеччини. Після успішного закріплення союзників у Франції розпочалося поступове звільнення окупованих територій Західної Європи.

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