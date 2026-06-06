У травні оборонці уразили найбільше від 2022 року автомобілів армії РФ

Сили оборони України у травні уразили 8 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Це найбільша кількість за час широкомасштабного вторгнення.

Про це пише Міноборони.

За даними Генштабу, у травні також було уражено 89 одиниць спеціальної техніки, і це найбільше із листопада 2024 року.

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Крім того, було знищено та виведено з ладу найбільшу кількість ворожих артилерійських систем – 1 993 одиниці. Це більш ніж 110 стандартних артилерійських дивізіонів.

Водночас втрати ворога в бронетехніці склали 63 танки та 163 бойові броньовані машини.

Минулого місяця Сили оборони вполювали 42 системи ППО, і це є найкращим результатом з липня 2024 року.

У травні Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Це верифіковані на відео втрати ворога в межах програми Армія дронів.Бонус.

Раніше Міністерство оборони України запустило окрему програму «Логістичний локдаун». Її мета – масштабувати middle strike-спроможності та системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти й маршрути постачання на оперативній глибині.

У травні зафіксовано відчутний результат масштабування middle strike-спроможностей. Кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення зросла вдвічі.

Завдяки middle strike за підсумками минулого місяця Сили оборони взяли під вогневий контроль ключову логістику російських окупантів в тимчасово окупованих районах Луганської області та Східній Слобожанщині, а також траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм.