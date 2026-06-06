Президент Володимир Зеленський підтвердив "далекобійні санкції" Сил оборони. Цього разу українські дрони уразили ворожі арсенали ВМФ, базу в Кронштадті та нафтобазу у Краснодарському краї.

Про це глава держави у соцмережах.

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті", – зазначає Президент.

Реклама

Також українські далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського краю і вдарили по нафтобазі.

"Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність", – наголошує глава держави.

У Силах спецоперацій також додали, що кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території військово-морської бази Балтійського флоту рф "Кронштадт" зафіксовано займання.

"Кронштадт" є символом військово-морських сил росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

Після знищення Україною частини спроможностей росії в Чорному морі значення "Кронштадта" у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз рф", - кажуть у ССО.