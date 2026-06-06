Росіяни атакували дронами Полтавщину, там зафіксовані влучання

Сьогодні, 6 червня, російська армія атакувала Полтавську область дронами. Є влучання. Пошкоджені автомобілі та будівлю підприємства.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.
«Сьогодні ворог знову атакував Полтавський район. Працювали сили ППО. Частину цілей було збито», - розповів він.
Зафіксували падіння ворожих БпЛА на відкритій території на двох локаціях. Вибуховою хвилею пошкоджено 2 автомобілі.
За уточненою інформацією, були влучання 2 БпЛА ще на одній локації у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю одного з підприємств.
Всюди обійшлося без травмованих.
- Уночі 6 червня росіяни атакували Україну 272 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 249 ворожих дронів.