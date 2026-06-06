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Росіяни атакували дронами Полтавщину, там зафіксовані влучання

Пошкоджені авто та будівля підприємства.

Росіяни атакували дронами Полтавщину, там зафіксовані влучання
Віталій Дяківнич
Фото: Суспільне

Сьогодні, 6 червня, російська армія атакувала Полтавську область дронами. Є влучання. Пошкоджені автомобілі та будівлю підприємства.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Дяківнич. 

«Сьогодні ворог знову атакував Полтавський район. Працювали сили ППО. Частину цілей було збито», - розповів він. 

Зафіксували падіння ворожих БпЛА на відкритій території на двох локаціях. Вибуховою хвилею пошкоджено 2 автомобілі. 

За уточненою інформацією, були влучання 2 БпЛА ще на одній локації у Полтавському районі. Пошкоджено будівлю одного з підприємств.

Всюди обійшлося без травмованих. 

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