МЗС: Росія повинна відповісти за знищення Каховської ГЕС та за всі злочини

Міністерство закордонних справ України у третю річницю підриву росіянами Каховської гідроелектростанції наголосило на важливості несення відповідальності Росією за скоєний злочин.

Про це ідеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зазначили, що внаслідок руйнування дамби були затоплені величезні території, знищене Каховське водосховище, а сотні тисяч людей втратили доступ до питної води.

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Наслідки катастрофи виходять далеко за межі регіону. Підрив Каховської ГЕС створив серйозні ризики для стабільної роботи Запорізької атомної електростанції.

Також у відомстві звернули увагу на те, що точна кількість жертв трагедії досі залишається невідомою.

Найбільшого удару зазнала тимчасово окупована частина Херсонської області, де через відсутність доступу неможливо встановити повний масштаб людських втрат.

За оцінками української сторони, щонайменше десятки тисяч людей постраждали внаслідок катастрофи.

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що Росія повинна понести відповідальність не лише за знищення Каховської ГЕС, а й за всі злочини, скоєні під час війни проти України.

"Росія повинна бути притягнута до відповідальності за знищення Каховської гідроелектростанції та за всі злочини, скоєні під час її війни проти України", – наголосили в МЗС.

Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року. В Укргідроенерго заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Після підриву Каховської ГЕС для відновлення природних екосистем знадобиться 10 років. Над програмою відновлення територій працюють фахівці з 20 країн.

СБУ опублікувала перехоплення, яке свідчить про підрив Каховської ГЕС диверсійною групою окупантів. Відомство зазначає, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.