Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмова Владіміра від пропозиції Президента України Володимира Зеленського щодо прямих мирних переговорів призведе до подальшого погіршення ситуації для Росії.

Про це він написав у соціальній мережі X.

"Жодних хороших новин для росіян", – наголосив міністр.

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За словами Сибіги, Росія втратила шанс вийти з війни, яку він назвав провальною. Він зазначив, що надалі втрати російської армії на полі бою зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі відчутнішими.

Очільник МЗС також заявив, що російська економіка дедалі глибше занурюється в рецесію, що призведе до зростання безробіття, підвищення податків та посилення інфляційного тиску.

Сибіга підкреслив, що на території Росії, за його словами, не залишилося безпечних місць від українських далекобійних ударів, а їх інтенсивність і надалі зростатиме.

Він також заявив, що міжнародний тиск на Росію не послаблюватиметься, а навпаки посилюватиметься, зокрема через можливе використання заморожених активів, обмеження в’їзду та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Міністр додав, що російське керівництво, на його думку, відмовляється визнавати неможливість досягнення своїх цілей на полі бою та ігнорує перспективу дипломатичного врегулювання на вигідніших умовах у майбутньому.

Сибіга наголосив, що відмова від миру має стати підставою для подальшого посилення міжнародного тиску на Росію та збільшення підтримки України.

На сайті Офісу президента України був опублікований відкритий лист Путіну від Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський у листі запропонував зустріч російському президенту і заявив, що до двостороннього треку можуть приєднатись Європа та США, як гаранти безпеки.

Він нагадав, що українські далекобійні дрони «завітали» на відкриття форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів, і це не межа.

Зеленський також написав, що Путіну не вдасться захопити Донецьку область. І згадав залежність Росії від Північної Кореї та Китаю.

Президент зазначив, що якщо Путін не зрозуміє, що війну слід завершувати, то Україна продовжить боротися за своє існування.

Міністр закордонних справ України сказав, що листа передадуть офіційними дипканалами.