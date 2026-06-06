Сили оборони: після ударів ЗСУ російська армія запровадила ліміти на використання боєприпасів

Командування російської 36-ї армії встановило обмеження на використання артилерійських боєприпасів для своїх підрозділів у червні після успішних ударів ЗСУ по ворожих складах на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
За його словами, рішення про лімітування використання боєприпасів було ухвалене через втрати запасів після українських ударів по російських складах.
"У зв'язку з ураженням складів з боєприпасами на тимчасово окупованій території Запорізької й Херсонської областей командування російської 36-ї армії встановило ліміти артилерійським підрозділам на використання артилерійських боєприпасів на червень", – зазначив Волошин.
Речник наголосив, що це свідчить про ефективність українських ударів по логістичних маршрутах та тиловій інфраструктурі російських військ.
За його словами, ураження складів боєприпасів і порушення логістики противника продовжують впливати на можливості окупаційних військ вести інтенсивні бойові дії на південному напрямку.
- У ніч на 4 червня та в ніч на 5 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів ворога на ТОТ Донеччини і Запоріжжя.