Сили оборони: після ударів ЗСУ російська армія запровадила ліміти на використання боєприпасів

Командування російської 36-ї армії встановило обмеження на використання артилерійських боєприпасів для своїх підрозділів у червні після успішних ударів ЗСУ по ворожих складах на ТОТ Запоріжжя та Херсонщини.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, рішення про лімітування використання боєприпасів було ухвалене через втрати запасів після українських ударів по російських складах.

"У зв'язку з ураженням складів з боєприпасами на тимчасово окупованій території Запорізької й Херсонської областей командування російської 36-ї армії встановило ліміти артилерійським підрозділам на використання артилерійських боєприпасів на червень", – зазначив Волошин.

Речник наголосив, що це свідчить про ефективність українських ударів по логістичних маршрутах та тиловій інфраструктурі російських військ.

За його словами, ураження складів боєприпасів і порушення логістики противника продовжують впливати на можливості окупаційних військ вести інтенсивні бойові дії на південному напрямку.